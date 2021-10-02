Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає безготівковому долару не вдалося оновити річний мінімум, встановлений 23 вересня. Кінець вересня і перший день жовтня пройшли у відносно спокійній, врівноваженій обстановці, без сильних коливань.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися в понеділок 27 вересня на позначці 26,65/26,75 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»), практично повторивши відкриття попереднього тижня. У вівторок 28 вересня під тиском підвищеної пропозиції валюти котирування опустилися до 26,52 гривень на покупку і 26,54 гривень на продаж.

Далі на шляху став Національний банк: виставивши великий ордер на покупку за ціною 26,51 гривень, регулятор вчергове зупинив зміцнення гривні, розгорнувши котирування вгору. В останні дні таке жорстке втручання не знадобилося: ринок відмінно врегулював себе сам. У середу і четвер коливання не перевищували 3 копійок, лише в п'ятницю, перший день нового місяця, долар виріс на кілька копійок на тлі попиту з боку іноземних інвесторів, які конвертували у валюту виплачені дивіденди.

Закрили тиждень на позначці 26,62/26,64 гривень - на 8 копійок на купівлі і на 9 копійок на продажу нижче, ніж тижнем раніше. Національний банк проводив інтервенції в понеділок, вівторок і середу; за ці дні він купив 15 млн доларів, не продавши при цьому ні цента.

Готівковий курс долара протягом тижня подешевшав приблизно на 10 копійок. Вранці понеділка 27 вересня в обмінниках Києва долар продавали по 26,72-26,73 гривень, а ввечері п'ятниці 1 жовтня - по 26,62-26,63 гривень. Мінімальна ціна, зафіксована на минулому тижні, по якій оптові обмінні пункти столиці продавали долар - 26,60 гривень.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX на минулому тижні прискорив падіння і в четвер досяг позначки 1,1561 долара, але до кінця тижня відвоював частину втрат. Закрили тиждень на рівні 1,1594 - на 126 пунктів нижче, ніж тижнем раніше. Курс готівкового євро в Україні за тиждень знизився на 39 копійок. Вранці понеділка 27 вересня євро продавали по 31,24-31,25 гривень, а ввечері п'ятниці 1 жовтня - по 30,85-30,86 гривень.

Російський рубль на початку тижня виріс щодо американського долара до 72,40 рублів за долар на тлі стрибка світових цін на нафту майже до 80 доларів за барель. Вранці п'ятниці 1 жовтня російський рубль раптово впав до 73,25 рублів за долар, але до кінця дня знову виріс. Закрили тиждень на позначці 72,684 рубля за долар - на 21 копійку краще, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль в столиці протягом тижня стабільно торгувався в межах 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

У понеділок і вівторок на міжбанківському валютному ринку може зберігатися підвищений попит на безготівковий долар, тому що нерезиденти продовжать купувати валюту, конвертуючи отримані дивіденди. Але вже з середи цей фактор вичерпає себе, а от пропозиція може вирости, якщо наступного вівторка Міністерство фінансів знову вдало розмістить ОВДП. Помічено, що інтерес іноземних інвесторів до українських цінних паперів почав відновлюватися. Якщо вони у вівторок вважатимуть за потрібне збільшити свій портфель держоблігацій, то вже в середу їм доведеться знову продавати валюту, і це підтримає і зміцнить гривню. Сильні коливання на наступному тижні малоймовірні. Готівковий долар наступного тижня буде торгуватися в діапазоні 26,50-26,80 гривень, ймовірність виходу за його межі - дуже низька.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і зміни курсу долара до гривні. Наступного тижня євро у світі спробує повернутися до пробитого раніше рівня 1,1700. Діапазон коливань євро зміщуємо вниз: 1,1470-1,1740 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 30,60 до 31,20 гривень за один євро.

Російський рубль наступного тижня буде торгуватися в межах 72,20-73,50 рублів за долар, роблячи спроби опуститися до рівня 72 рублі. В Україні готівковий рубль будуть все так же продавати в межах діапазону 3,60-3,70 гривні за 10 російських рублів.