Зеленський прибуде до Трускавця через кілька годин - Арахамія
Президент Володимир Зеленський вже вилітає до Трускавця, аби взяти участь у засіданні "Великої фракції", повідомляє УНН.
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.
"Тільки що телефонував президентові, він вилітає зараз же. Тобто десь за дві з половиною години буде тут. Якраз він приїде коли у нас закінчиться робота в групах", — заявив Арахамія.
Щодо планів Зеленського у Трускавці, голова фракції заявив, що у нього є програмний виступ.
"Це програмний виступ про те, як ми йдемо, куди ми йдемо, його оцінка ситуації. В тому числі велика сьогодні панель по Донбасу, шляху до миру. У нас є топ три теми — це шлях до миру, війна на Донбасі, друга тема деолігархізація і третя тема це антикорупційні реформи", — додав Арахамія.