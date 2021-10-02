Зеленський прибуде до Трускавця через кілька годин - Арахамія

Президент Володимир Зеленський вже вилітає до Трускавця, аби взяти участь у засіданні "Великої фракції", повідомляє УНН.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

"Тільки що телефонував президентові, він вилітає зараз же. Тобто десь за дві з половиною години буде тут. Якраз він приїде коли у нас закінчиться робота в групах" , — заявив Арахамія.

Щодо планів Зеленського у Трускавці, голова фракції заявив, що у нього є програмний виступ.