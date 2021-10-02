Мендель показала еротичний знімок в Мережі

Колишня прес-секретарка президента України Юлія Мендель продовжує розпалювати мережу сексуальними знімками, повідомляє УНИАН.

Нове фото з’явилось в Instagram екс-речниці.

На знімок потрапила лише частина спини Мендель, яку вона вигнула у пікантній позі в русі, подібному до танцю.

Колишня прес-секретарка Зеленського сфотографувалася без бюстгальтера, приховавши груди за хвилястим волоссям.

Скріншот

Також на знімок потрапив фрагмент тату на спині Мендель у жовтих, червоних і чорних кольорах.

Підписники новий відвертий пост Мендель оцінили позитивно, дехто зауважив, що вихід з Банкової пішов на користь:

Тату класне

Ось це поворот!

У Вас дівич вечір, зібрались одружуватись. Вітаю. Звільнення з офісу президента пішло на користь

Юлія, фото передбачувано хайпове)) Але для естетів опублікуйте, будь ласка, повністю графічну картинку з якої робилося тату

По** у… шикарна

Юлія Мендель – біографія

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та захистила кандидатську дисертацію на тему "Натурфілософська металогія лірики Володимира Затуливетера у контексті поезії 1970-90 рр.".

Працювала журналістом на телеканалах ICTV, Еспресо TV, "112 Україна" та "Інтер", співпрацювала з The New York Times.

У червні 2019-го року була призначена прес-секретарем глави держави, вигравши конкурс на цю посаду та обійшовши 4 тисяч претендентів.

Заяву на звільнення написала у квітні 2021-го року.