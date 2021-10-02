МЗС обіцяє надавати підтримку Саакашвілі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пообіцяв підтримувати заарештованого в Грузії колишнього президента Михайла Саакашвілі. Йому буде надано допомогу, яка належить громадянину України, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, найближчим часом до МЗС прибуде представник посольства Грузії в Україні.
"Саакашвілі - наш громадянин. Ми будемо надавати йому відповідну підтримку. Сьогодні зранку представник посольства Грузії прибуде до Міністерства закордонних справ України на наш виклик. З ним все це буде проговорено. Кожного громадянина України ми захищаємо, коли він потрапляє у біду", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, вчора 1 жовтня в Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.
Додамо, що вчора до МЗС було запрошено керівника посольства Грузії в Україні, аби отримати від нього офіційне роз’яснення щодо інциденту.
Автор: Марія Кучерявець