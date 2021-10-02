Українцям уріжуть пенсії: скільки отримуватимуть

В Україні розмір пенсій буде щорічно скорочуватися. В результаті, вже незабаром замість 30% від зарплати на заслуженому відпочинку можна буде отримувати лише 20%. Але і це не межа. Такими темпами діюча пенсійна система може зовсім розвалитися, повідомляє Обозреватель.

Пенсії зменшать всім. Це вже відбувається

Українці зараз, по даним Мінсоцу, отримують пенсію, розмір якої становить 30% від колишньої зарплати. Наприклад, якщо ви офіційно отримували 10 тис. грн, то в кращому випадку на заслуженому відпочинку можна отримувати 3 тис. грн.

Але в майбутньому ситуація буде тільки погіршуватися.

"Перспектива – буде 20%", – каже﻿ Марина Лазебна на круглому столі на тему пенсійної реформи .

Тобто з тієї ж зарплатою в 10 тис. можна отримуватиме тільки близько 2 тис. грн пенсії. І це не межа. Ще кілька місяців тому прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що пенсій взагалі може не бути. Дефіцит Пенсійного фонду зростає щорічно, ринок праці частково знаходиться в тіні, зарплати платять в конвертах. У такій ситуації уряд може або боротися з тінню, або погоджуватися: банкрутства Пенсійного фонду не уникнути. І, судячи з заяв міністерки і прем'єра, зараз йдеться про другий варіант.

Чому падають пенсії?

Ще до 2017-го українці за кожен відпрацьований рік отримували 1,5% від розрахункового заробітку. Уже чотири роки як замість 1,5% нараховують тільки 1%. І тут варто врахувати, що йдеться не про відсоток від зарплати.

Серед причин погіршення ситуації в Пенсійному фонді:

демографічна криза (кількість працюючих скорочується, кількість пенсіонерів зростає);

Найвищий рівень зарплат в тіні;

неефективна робота уряду в сфері пенсійного забезпечення.

Як розраховується розмір пенсії?

Для розрахунку розміру майбутньої пенсії використовують три змінних показника: власну зарплату, стаж, середню зарплату по країні. Формула виглядає таким чином:

середня зарплата по країні за три роки помножити на співвідношення власної зарплати до середньої, помножити на стаж в роках і на 1%.

Така формула призводить до того, що пенсія буде значно нижчою, ніж якби її розмір рахувався від розміру зарплати. До речі, деякі категорії (наприклад, судді) можуть просто отримати близько 80% зарплати того, хто зараз продовжує працювати на посаді судді.