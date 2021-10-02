Monobank назвав терміни появи банкоматів

Перші банкомати monobank з'являться в цьому році, повідомляє UBR.

Про це розповів співзасновник необанка Олег Гороховський.

За його словами, головна особливість пристроїв - функція cash in. Тобто банкомати нададуть можливість поповнювати рахунок, а не тільки знімати готівку.

Нагадаємо, про постачання першого апарату в monobank повідомили 28 вересня. Тут пообіцяли зробити з нього "красиву, просту і зручну машину".

Перш за все банкомати monobank з'являться в відділеннях Універсалбанку (необанк працює на базі ліцензії цієї фінустанови).

"Перші розставимо в відділеннях" Універсалу ", щоб було зручніше вкладникам і клієнтам з великими сумами", - зауважив нам Гороховський .

При цьому він поки не уточнює, про які міста йдеться в першу чергу.

У банківських колах новина цифрового банку про своїх банкоматах викликала жваве обговорення. На умовах анонімності учасники ринку відзначили, що вартість одного подібного банкомату перевищує $20-24 тис. Тому банкіри висловили сумніви в тому, що monobank буде розвивати свою банкоматну мережу в масштабах всіх країни.

Сам же Горохівський заявляє про наміри встановити банкомати фінустанови у всіх містах України.

Число клієнтів monobank, згідно з даними самої компанії, у вересні перевищило 4,2 млн.