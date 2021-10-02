Зеленський приїхав до Трускавця і проігнорував журналістів

Президент Володимир Зеленський прибув до Трускавця, де проходить виїзне засідання фракції "Слуга народу", повідомляє Українська правда.

Зеленський приїхав близько 13:15 і проскочив до готелю Rixos, проігнорувавши запитання журналістів, які чекали на нього біля входу.

Зокрема, президента запитували про його стосунки зі спікером ВР Дмитром Разумковим

Перед цим представник УДО просив представників ЗМІ пройти у пресрум і не очікувати на приїзд президента, але вони не погодилися.

Пізніше журналістів пустили до зали, де проходить робота фракції.

Зеленський підходив по черзі до кожної з 8 робочих груп.