Найсильніша людина Росії померла від коронавiрусу

Найсильніша людина Росії померла від коронавiрусу

Відомий російський силач Володимир Синєглазов помер у віці 60 років від наслідків, викликаних коронавіруом. Останні дні життя Синєглазов провів в комі. Днем раніше від COVID-19 померла його сестра, повідомляє Обозреватель.

Синєглазов почав свою спортивну кар'єру в 1980 році у віці 20 років. Виступав із спеціальними гирями, які йому створювали на замовлення. Кожен такий снаряд важив до 90 кг.

Володимир Синєглазов відзначився неймовірними трюками
Володимир Синєглазов відзначився неймовірними трюками. Джерело: Московський комсомолець

Пізніше став розвивати в собі гнучкість, домігшись неймовірних результатів. Він міг сідати на шпагат, спираючись на стільці, при цьому утримуючи на собі ще одного спортсмена.

Володимир Синєглазов демонстрував вражаючу гнучкість
Володимир Синєглазов демонстрував вражаючу гнучкість. Джерело: кадр з відео

до 2010 року Синєглазов виступав в Театрі сили, демонструючи унікальні трюки, але був змушений достроково завершити кар'єру. Через болльше навантажень у силача почали руйнуватися суглоби в ногах.

Володимир Синєглазов гастролював з Театром сили
Володимир Синєглазов гастролював з Театром сили. Джерело: кадр з відео

В цілому за 30-річну кар'єру уродженець Єльця (Липецька область) встановив 26 світових рекордів. У 2009 році був визнаний найсильнішою людиною Росії.

Володимир Синєглазов
Володимир Синєглазов. Джерело: кадр з відео

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