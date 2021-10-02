Найсильніша людина Росії померла від коронавiрусу

Відомий російський силач Володимир Синєглазов помер у віці 60 років від наслідків, викликаних коронавіруом. Останні дні життя Синєглазов провів в комі. Днем раніше від COVID-19 померла його сестра, повідомляє Обозреватель.

Синєглазов почав свою спортивну кар'єру в 1980 році у віці 20 років. Виступав із спеціальними гирями, які йому створювали на замовлення. Кожен такий снаряд важив до 90 кг.

Володимир Синєглазов відзначився неймовірними трюками. Джерело: Московський комсомолець

Пізніше став розвивати в собі гнучкість, домігшись неймовірних результатів. Він міг сідати на шпагат, спираючись на стільці, при цьому утримуючи на собі ще одного спортсмена.

Володимир Синєглазов демонстрував вражаючу гнучкість. Джерело: кадр з відео

до 2010 року Синєглазов виступав в Театрі сили, демонструючи унікальні трюки, але був змушений достроково завершити кар'єру. Через болльше навантажень у силача почали руйнуватися суглоби в ногах.

Володимир Синєглазов гастролював з Театром сили. Джерело: кадр з відео

В цілому за 30-річну кар'єру уродженець Єльця (Липецька область) встановив 26 світових рекордів. У 2009 році був визнаний найсильнішою людиною Росії.