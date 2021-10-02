Затримання Саакашвілі: в МЗС розповіли про розмову з представником Грузії

Міністерство закордонних справ подало запит на відвідування українським консулом затриманого вчора у Грузії колишнього президента країни, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка про виклик тимчасового повіреного Грузії в Україні.

Він повідомив, що сьогодні, 2 жовтня, до Міністерства закордонних справ був запрошений тимчасовий повірений Грузії в Україні, старший радник Сандро Топурія. Дипломат поінформував про обставини затримання в Грузії громадянина України Саакашвілі, інкриміновані йому статті грузинського кримінального кодексу.

Ніколенко наголосив, що українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідання українським консулом задля надання консульської і правової допомоги.

В МЗС підтвердили принципову позицію України про невтручання у внутрішні справи Грузії.