Новий Volkswagen Multivan запущений у виробництво

На підприємстві Volkswagen Commercial Vehicle в Ганновері 1 жовтня сталася знаменна подія - запуск в серію Volkswagen Multivan нового покоління, повідомляє Автоцентр.

Відзначимо, що вперше на даному заводі налагоджено випуск моделі на базі модульної платформи MQB. Незважаючи на загальні проблеми в світовому автопромі, викликані зокрема затримкою постачанням мікрочіпів через пандемію коронавiруса, виробництво нового Multivan запустили точно в строк.

Multivan наступного покоління отримав нову концепцію інтер'єру, що робить його ще більш універсальним. Автомобіль став ще більш підключеним і отримав новітні системи допомоги водієві, а також інформаційно-розважальні системи.

У гібридному виконанні (PHEV) силова установка розвиває 218 к. с. і забезпечує як нульові шкідливі викиди, так і збільшений запас ходу при низькому споживанні палива. Крім того, Multivan пропонується з двома турбованим бензиновими двигунами потужністю 136 і 204 к. с., а на початку 2022 року з'явиться ще і 150-сильний турбодизель.

Ціни на новий Multivan стартують від 44 839 євро. Замовлення почали приймати з цього тижня, а повноцінний вихід на ринок відбудеться в листопаді, з Німеччини.

З випуском нового Multivan на підприємстві VWCV в Ганновері був також істотно модернізований виробничий процес. Акцент зроблений на автоматизацію і дигіталізацію. Якщо в кузовному цеху при виробництві моделі T6.1 cтепень автоматизації становить 77%, то при випуску нового Multivan - 93%.

У лакофарбовому цеху ще два роки тому була введена нова системи верхнього покриття, яка дозволяє наносити фірмову двобарвне забарвлення. Також автоматизована і логістика - на підприємстві працюють самоврядні транспортні засоби, які доставляють комплектуючі зі складів безпосередньо на складальну лінію.

З 2022 року на заводі будуть одночасно проводитися три автомобілі на трьох платформах і з трьома варіантами систем приводу: T6.1, новий Multivan і повністю електричний ID. BUZZ. А з 2025 року тут також почнеться випуск повністю електричних преміальних моделей для інших брендів концерну.

Ключовим елементом нової виробничої стратегії Change4Factory є також зниження негативного впливу на навколишнє середовище. Головною метою концерну є досягти нульових шкідливих викидів СО2 до 2050 року. В якості першого кроку Volkswagen Commercial Vehicles намір вже до 2025 року знизити вплив на навколишнє середовище в виробничому процесі на 50% в порівнянні з 2010 роком. З цією метою на заводі в Ганновері вводиться сотні заходів по скороченню викидів і більш раціонального використання ресурсів.