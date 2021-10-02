"Слуги" зібрали підписи за відставку Разумкова - депутат

Депутатська фракція "Слуга народу" зібрала 150 необхідних підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Збір підписів відбувався на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.

"Так, ця інформація відповідає дійсності" , - зазначили співрозмовники агентства.

Як стало відомо, зібрано 160 підписів.

Депутат Олексій Устенко підтвердив інформацію про 160 підписів в коментарі журналістам.

"На момент мого підписання була вже 160 підписів" , - сказав депутат.

Пропозиції щодо відкликання спікера можуть вноситися в парламент не менш як третиною народних депутатів від конституційного складу Ради з їхніми підписами.

Відповідно до закону "Про Регламент Верховної Ради", голова Верховної Ради може бути відкликаний з посади в будь-який час на його прохання, а також може бути відкликаний у зв'язку з незадовільною роботою на цій посаді, в тому числі в разі відсторонення від проведення пленарних засідань три і більше разів протягом однієї чергової сесії Верховної Ради, або за іншими обставинами, що унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків.