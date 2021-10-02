Стефанчук прокоментував можливість призначення на посаду спікера ВР

Віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що він не претендує на посаду голови ВР, яку займає Дмитро Разумков, і вважає себе максимально ефективним на своїй нинішній посаді, повідомляє Слово і діло.

Про це він розповів у ефірі телеканалу "Україна 24".

На питання про те, чи пропонували йому стати спікером Ради, в тому числі чи звучали такі пропозиції на з'їзді СН в Трускавці, Стефанчук зазначив, що такого не було.

"Я виходив і виходжу з одного – те місце, яке я займаю, першого заступника голови ВР, це те місце, яке найбільше імпонує мені за характером моєї кваліфікації та за характером того, що я роблю, де я максимально корисний.