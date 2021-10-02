У Німеччині згорів музей раритетних автобусів

У німецькому Штутгарті вночі 30 вересня сталася велика пожежа в автопарку місцевої компанії-перевізника - він перетворив на купу металу 20 автобусів, серед яких були рідкісні музейні експонати, повідомляє АвтоПортал.

За даними місцевих ЗМІ, що причиною загоряння став новий електричний автобус марки Mercedes-Benz. Займання сталося в момент зарядки останнього. Вогонь перекинувся на інші машини, які були в депо.

З музейних примірників знищені автобуси Mercedes-Benz O307, O322 і O317 1960-1970-х років випуску.

Також постраждали дві людини - вiдправили у лікарню після отруєння чадним газом.

Попередня сума збитків від події - 30 млн євро.