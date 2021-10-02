Порошенко виграв у суді касацію проти Портнова

Верховний суд задовольнив касаційні скарги п'ятого президента Петра Порошенка, партії "Європейська солідарність" і телеканалу "Прямий" в справі за позовом колишнього заступника глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Соратник Януковича в серпні 2019 року подав позов, намагаючись визнати недостовірною і спростувати твердження про те, що "матеріали" справи моряків", незважаючи на таємницю слідства, були передані ДБР пану Портнову, який потім передав цю інформацію Російській Федерації, а саме постійному представнику РФ в ООН Василю Небензі.

Як відомо, Небензя цитував матеріали цієї справи на засіданні Радбезу ООН з метою виправдати дії країни-агресора під час захоплення українських кораблів в листопаді 2018 р. в Керченській протоці" , - повідомляється в заяві телеканалу. Прямий ".

Відзначається, що Верховний суд у своїй постанові, зокрема, зазначив, що суди першої та другої інстанції не надали оцінки доказам щодо достовірності поширеної інформації.

Верховний суд скасував рішення Печерського суду і Київського апеляційного суду і відправив справу на новий розгляд.

Як повідомлялося, 11 жовтня Арбітражний суд в Гаазі розпочне слухання у справі України проти Росії про захоплення українських кораблів і моряків в Керченській протоці.