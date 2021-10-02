"Укрзалізниця" продала квитки на відсутні вагони

У Києві пасажири купили квитки на вагони поїзда "Київ-Чернівці", яких не було. Через це люди були змушені їхати 12 годин по 3-4 осіб на одному місці, повідомляє УНІАН.

Про це у Facebook написав Дмитро Пальчиков.

За словами чоловіка, він з друзями вирішив поїхати у Чернівці на вихідні, однак з ними трапилась неприємна ситуація.

"Вирішили з друзями поїхати в Чернівці на вихідні 117 поїздом, вагон 15. Приходимо, а вагона немає. Вагону №15 в 117 поїзді "Київ-Чернівці" - немає. І 14 вагона немає. І ще якогось там вагона немає" , - написав обурений чоловік.

Окрім того, він зазначив, що "Укрзалізниця" продала квитки на 4 вагони, яких не було. Через це пасажирам довелося їхати 12 годин по 3-4 осіб на одному місці.

В "Укрзалізниці" уже відреагували на інцидент, наголосивши, що з'ясовують, чому так сталось.

"Якраз розбираємося, чому поїзна бригада не отримала вчасних вказівок щодо пересадки. Зміни у складі поїзда пов'язані зі зміною маршруту та, відповідно, населеності рейсу через об’їзд місця обвалу карстових печер на території Чернівецької області" , - сказали в "Укрзалізниці".

У коментарях користувачі теж відреагували на черговий скандал: