3 тренування, які запобігають проблеми з мозком

Психічне захворювання - це серйозна криза здоров'я. На щастя, за останні кілька років тема психічного здоров'я стала частіше підніматися і обговорюватися. В результаті люди починають приділяти першочергову увагу своєму психічному здоров'ю. І тренування можуть бути одним з кращих способів зробити це, повідомляє WomanEL.

Сайт хоче розповісти про 3 ефективні способи підтримувати психічне здоров'я за допомогою тренування.

Їзда на велосипеді

Їзда на велосипеді може спалити багато калорій, що робить його відмінним варіантом, якщо ви хочете скинути або зберегти свою вагу. Але це також відповідає всім вимогам як вправу для здоров'я мозку. Дослідження показують, що їзда на велосипеді може бути ключем до запобігання неврологічних проблем.

Йога

На відміну від інших тренувань, спрямованих на втрату ваги або нарощування м'язової маси, йога орієнтована на досягнення балансу і гармонії за допомогою медитації, дихання і поз для розвитку гнучкості і сили.

Згідно з виданням Harvard Health Publishing, йога приносить неймовірні когнітивні переваги. Тому що вона розвиває нові мозкові зв'язку, які можуть поліпшити такі речі, як ваша пам'ять і тривалість концентрації уваги.

Танці

Мало що може зрівнятися з приємним блаженством, яке ви отримуєте, слухаючи улюблену пісню і танцюючи. І хоча ваша мелодія номер один може підняти вам настрій, у танців є і деякі реальні переваги, і вони не тільки фізичні. Танці просто корисні для вашого психічного здоров'я. По-перше, це тренування може підвищити вашу самооцінку. Танці також виділяють в мозок хімічні речовини, які можуть полегшити деякі симптоми тривоги і депресії.