Симптоми дефіциту білка і які продукти необхідні

Симптоми дефіциту білка і які продукти необхідні
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Білок є одним з трьох основних макроелементів поряд з жирами і вуглеводами. Він особливо важливий, тому що виконує більшу частину роботи в наших клітинах і необхідний для структури і функції наших тканин, органів і залоз, повідомляє WomanEL.

Білок життєво важливий для будівництва, відновлення і насичення організму киснем, а також відіграє ключову роль у виробництві ферментів, переварює нашу їжу. Це також важлива частина виробництва і регулювання наших гормонів.

Як зрозуміти, чи достатньо ви отримуєте білка?

Ось 11 симптомів білкової недостатності, які можуть бути способом вашого організму сказати вам, що вам потрібно їсти його більше:

  1. Повільне загоєння ран.
  2. Слабка імунна система, наприклад, часті інфекції.
  3. Втрата м'язової маси (саркопенія).
  4. Ослаблена міцність кісток.
  5. Випадання волосся.
  6. Підвищений голод і тяга до їжі.
  7. Ламкі нігті і суха шкіра.
  8. Зміни настрою.
  9. Стомлюваність і слабкість.
  10. Поганий зростання (у дітей).
  11. Поганий сон або безсоння.

4 здорових джерела білка

  • Грецький йогурт.
  • Темпі.
  • Темне м'ясо індички.
  • Лосось.

Скільки білка нам потрібно, щоб уникнути дефіциту?

Організм потребує постійного надходження білка. Але існують певні періоди зростання, такі як дитинство, юність, вагітність і літній вік (з огляду на підвищену швидкість руйнування м'язів), які можуть зажадати збільшити його кількість. Важливо пам'ятати, що потреби в білку залежать в першу чергу від індивідуальних особливостей, таких як стать, вага, стан здоров'я і рівень активності.

Проте, в цілому рекомендована добова норма визначається з використанням наступного рівняння: 0,8 грама білка, помноженого на 1 кг ваги тіла.

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