Симптоми дефіциту білка і які продукти необхідні

Білок є одним з трьох основних макроелементів поряд з жирами і вуглеводами. Він особливо важливий, тому що виконує більшу частину роботи в наших клітинах і необхідний для структури і функції наших тканин, органів і залоз, повідомляє WomanEL.

Білок життєво важливий для будівництва, відновлення і насичення організму киснем, а також відіграє ключову роль у виробництві ферментів, переварює нашу їжу. Це також важлива частина виробництва і регулювання наших гормонів.

Як зрозуміти, чи достатньо ви отримуєте білка?

Ось 11 симптомів білкової недостатності, які можуть бути способом вашого організму сказати вам, що вам потрібно їсти його більше:

Повільне загоєння ран. Слабка імунна система, наприклад, часті інфекції. Втрата м'язової маси (саркопенія). Ослаблена міцність кісток. Випадання волосся. Підвищений голод і тяга до їжі. Ламкі нігті і суха шкіра. Зміни настрою. Стомлюваність і слабкість. Поганий зростання (у дітей). Поганий сон або безсоння.

4 здорових джерела білка

Грецький йогурт.

Темпі.

Темне м'ясо індички.

Лосось.

Скільки білка нам потрібно, щоб уникнути дефіциту?

Організм потребує постійного надходження білка. Але існують певні періоди зростання, такі як дитинство, юність, вагітність і літній вік (з огляду на підвищену швидкість руйнування м'язів), які можуть зажадати збільшити його кількість. Важливо пам'ятати, що потреби в білку залежать в першу чергу від індивідуальних особливостей, таких як стать, вага, стан здоров'я і рівень активності.

Проте, в цілому рекомендована добова норма визначається з використанням наступного рівняння: 0,8 грама білка, помноженого на 1 кг ваги тіла.