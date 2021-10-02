Симптоми дефіциту білка і які продукти необхідні
Білок є одним з трьох основних макроелементів поряд з жирами і вуглеводами. Він особливо важливий, тому що виконує більшу частину роботи в наших клітинах і необхідний для структури і функції наших тканин, органів і залоз, повідомляє WomanEL.
Білок життєво важливий для будівництва, відновлення і насичення організму киснем, а також відіграє ключову роль у виробництві ферментів, переварює нашу їжу. Це також важлива частина виробництва і регулювання наших гормонів.
Як зрозуміти, чи достатньо ви отримуєте білка?
Ось 11 симптомів білкової недостатності, які можуть бути способом вашого організму сказати вам, що вам потрібно їсти його більше:
- Повільне загоєння ран.
- Слабка імунна система, наприклад, часті інфекції.
- Втрата м'язової маси (саркопенія).
- Ослаблена міцність кісток.
- Випадання волосся.
- Підвищений голод і тяга до їжі.
- Ламкі нігті і суха шкіра.
- Зміни настрою.
- Стомлюваність і слабкість.
- Поганий зростання (у дітей).
- Поганий сон або безсоння.
4 здорових джерела білка
- Грецький йогурт.
- Темпі.
- Темне м'ясо індички.
- Лосось.
Скільки білка нам потрібно, щоб уникнути дефіциту?
Організм потребує постійного надходження білка. Але існують певні періоди зростання, такі як дитинство, юність, вагітність і літній вік (з огляду на підвищену швидкість руйнування м'язів), які можуть зажадати збільшити його кількість. Важливо пам'ятати, що потреби в білку залежать в першу чергу від індивідуальних особливостей, таких як стать, вага, стан здоров'я і рівень активності.
Проте, в цілому рекомендована добова норма визначається з використанням наступного рівняння: 0,8 грама білка, помноженого на 1 кг ваги тіла.