Зеленський дав оцінку собі і "слугам народу"

Український президент Володимир Зеленський під час з'їзду фракції "Слуга народу", який проходить у Трускавці, заявив, що оцінює свою роботу на посаді глави держави на 7-8 балів з 12-ти. Водночас роботу політсили він оцінив на три з плюсом (за п'ятибальною шкалою), повідомляє Обозреватель.

Відповідаючи на питання журналіста в суботу, 2 жовтня, президент зазначив, що таку оцінку поставив би "слугам" через це, що їм "не вистачає досвіду".

Водночас, багато народних депутатів, на думку Зеленського, "дуже сильно підтягнулися". Серед них, як сказав президент, є "потужні люди", проте "не все гладко".

Зеленський на з'їзді "Слуги народу". Джерело: Скриншот

"Є потужні люди, яких, вибачте, що я так кажу, ніколи не було в Україні, не було багато таких людей. З точки зору цифровізації, інфраструктури, енергетики в таких боях і конкуренції, які у нас є на міжнародній арені" , – сказав глава української держави.

Говорячи про оцінку своєї роботи, він зазначив, що оцінювати повинен український народ. Однак додав, що по школі з 12 балів поставив би собі 7-8.

Також президент визнав, що після першого року його президентства було уповільнення реформ. За його словами, чинили опір "система і Верховна Рада.

Президент оцінив роботу "Слуги народу"