Сік простого овоча здатний знизити тиск

При постійному високому тиску підвищується ризик серцевих захворювань, в тому числі таких небезпечних станів, як інфаркт. Знизити ймовірність розвитку гіпертонії і настання серцевого нападу можна за допомогою регулярної фізичної активності та зміни дієти, повідомляє Профиль.

Згідно з дослідженням , опублікованим на порталі ResearchGate, додавання одного напою в раціон може виявитися навіть більш ефективним, ніж вправи. Так, в боротьбі з гіпертонією здатний допомогти огірковий сік.

Дослідники розділили учасників експерименту на дві групи. Перша протягом тижня кожен день приймала сік огірка. Друга група займалася швидкою ходьбою протягом 20-30 хвилин вісім разів протягом двох тижнів. В результаті з'ясувалося, що огірковий сік виявився ефективнішим швидкої ходьби, передає Express.

У тих, хто пив сік цього простого овоча, систолічний артеріальний тиск знизився на 10,2 мм рт. ст., діастолічний - на 8,8 мм рт. ст. У той же час у учасників з іншої групи перший показник зменшився на 4 мм рт. ст., другий - на 3,5 мм рт. ст. У дослідженні брали участь люди похилого віку. У них була діагностована гіпертонія.