Захід повинен протистояти діям Путіна, - Порошенко

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко взяв участь у міжнародній безпековій конференції у Вісбю (Готланд, Швеція), повідомляє Обозреватель.

У ході заходу український політик представив бачення щодо ключових викликів перед східною політикою Євросоюзу та змістовного наповнення нової редакції "Східного партнерства".

Петро Порошенко відзначив, що згортання суверенітету та демократії в Білорусі, посилення контролю Москви над Вірменією свідчать, що існуюча політика ЄС щодо східноєвропейських сусідів розвалюється, а Захід ризикує програти гостру геополітичну конкуренцію з Росією над країнами регіону.

Порошенко представив бачення щодо ключових викликів перед східною політикою Євросоюзу та змістовного наповнення нової редакції "Східного партнерства". Джерело: eurosolidarity.org

"Для свого виживання "Східне партнерство" потребує нового сенсу, амбітного порядку денного, чіткого бачення майбутнього, а головне – політичної волі об’єднаної Європи" , – наголосив п’ятий президент.

На думку Петра Порошенка, Європейський Союз та Захід загалом мають перестати намагатись "не ображати Путіна", а жорстко протистояти деструктивним діям Російської Федерації. Він також закликав до продовження і посилення політики санкцій супроти Росії як країни-агресора.

"Немає часу для коливання, роздумів, умиротворення, напівкроків та політики вичікування, бо саме сьогодні, в тому числі в Україні, вирішується майбутнє і європейського континенту, і Росії" , – зауважив лідер "Європейської Солідарності".

П’ятий президент закликав Захід жорстко протистояти деструктивним діям РФ. Джерело: eurosolidarity.org

ЄС має оновити підходи до відносин з країнами "Східного партнерства". Джерело: eurosolidarity.org

Одночасно Захід має оновити підходи до відносин з країнами "Східного партнерства", особливо з країнами, які чітко проголосили курс на інтеграцію з Євросоюзом та уклали Угоди про асоціацію – Україною, Грузією та Молдовою.

"Сьогодні ми маємо можливість творити наше спільне майбутнє шляхом формування "Східного партнерства 2.0" на основі Стратегії східного розширення" , – наголосив Петро Порошенко.

Захід має жорстко протистояти деструктивним діям Путіна, – Порошенко. Джерело: eurosolidarity.org

Захід має жорстко протистояти деструктивним діям Путіна, – Порошенко. Джерело: eurosolidarity.org

За словами п’ятого президента, така Стратегія вимагає політичного лідерства з боку Євросоюзу та розумного поєднання існуючих реалій з оновленими механізмами та інструментами, випробуваними в рамках попередніх хвиль розширення Союзу, зокрема поглибленою секторальною інтеграцією, "скринінгом" законодавства, посиленою фінансовою підтримкою.