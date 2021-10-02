Захід повинен протистояти діям Путіна, - Порошенко

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко взяв участь у міжнародній безпековій конференції у Вісбю (Готланд, Швеція), повідомляє Обозреватель.

У ході заходу український політик представив бачення щодо ключових викликів перед східною політикою Євросоюзу та змістовного наповнення нової редакції "Східного партнерства".

Петро Порошенко відзначив, що згортання суверенітету та демократії в Білорусі, посилення контролю Москви над Вірменією свідчать, що існуюча політика ЄС щодо східноєвропейських сусідів розвалюється, а Захід ризикує програти гостру геополітичну конкуренцію з Росією над країнами регіону.

Порошенко представив бачення щодо ключових викликів перед східною політикою Євросоюзу та змістовного наповнення нової редакції "Східного партнерства"
Порошенко представив бачення щодо ключових викликів перед східною політикою Євросоюзу та змістовного наповнення нової редакції "Східного партнерства". Джерело: eurosolidarity.org
"Для свого виживання "Східне партнерство" потребує нового сенсу, амбітного порядку денного, чіткого бачення майбутнього, а головне – політичної волі об’єднаної Європи", – наголосив п’ятий президент.

На думку Петра Порошенка, Європейський Союз та Захід загалом мають перестати намагатись "не ображати Путіна", а жорстко протистояти деструктивним діям Російської Федерації. Він також закликав до продовження і посилення політики санкцій супроти Росії як країни-агресора.

"Немає часу для коливання, роздумів, умиротворення, напівкроків та політики вичікування, бо саме сьогодні, в тому числі в Україні, вирішується майбутнє і європейського континенту, і Росії", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".
П’ятий президент закликав Захід жорстко протистояти деструктивним діям РФ
П’ятий президент закликав Захід жорстко протистояти деструктивним діям РФ. Джерело: eurosolidarity.org

ЄС має оновити підходи до відносин з країнами "Східного партнерства"
ЄС має оновити підходи до відносин з країнами "Східного партнерства". Джерело: eurosolidarity.org

Одночасно Захід має оновити підходи до відносин з країнами "Східного партнерства", особливо з країнами, які чітко проголосили курс на інтеграцію з Євросоюзом та уклали Угоди про асоціацію – Україною, Грузією та Молдовою.

"Сьогодні ми маємо можливість творити наше спільне майбутнє шляхом формування "Східного партнерства 2.0" на основі Стратегії східного розширення", – наголосив Петро Порошенко.
Захід має жорстко протистояти деструктивним діям Путіна, – Порошенко
Захід має жорстко протистояти деструктивним діям Путіна, – Порошенко. Джерело: eurosolidarity.org

Захід має жорстко протистояти деструктивним діям Путіна, – Порошенко
Захід має жорстко протистояти деструктивним діям Путіна, – Порошенко. Джерело: eurosolidarity.org

За словами п’ятого президента, така Стратегія вимагає політичного лідерства з боку Євросоюзу та розумного поєднання існуючих реалій з оновленими механізмами та інструментами, випробуваними в рамках попередніх хвиль розширення Союзу, зокрема поглибленою секторальною інтеграцією, "скринінгом" законодавства, посиленою фінансовою підтримкою.

Теги: порошенко

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