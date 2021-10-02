Перший етап президентської реформи прокуратури закінчився. Після атестації залишилося 7700 прокурорів, повідомляє Кореспондент.

Генпрокурор України Ірина Венедиктова повідомила, що після першого етапу реформування прокуратури з понад 12 тисяч залишилося 7700 прокурорів. Про це вона повідомила під час засідання фракції Слуга народу в Трускавці.

"Генпрокурор України Ірина Венедиктова: Перший етап президентської реформи прокуратури закінчився. Було більше 12 тис. Прокурорів, в законі ми проголосували 10 тис. Прокурорів, після атестації 7700 залишилося. Тобто 35% пішло. І тепер ми вибираємо прокурорів", - повідомила Венедиктова .

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявляла, що не бачить проблеми в тому, що п'ятеро з десяти її штатних радників не пройшли атестацію.