Шмигаль повідомив про рекордні інвестиції в Україну

Прямі іноземні інвестиції в Україну у першому півріччі склали 2,83 мільярда доларів, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Facebook﻿.

"У першому півріччі 2021 року прямі іноземні інвестиції в Україну склали 2,83 млрд доларів. З них 2,33 млрд доларів надійшли з країн Європейського Союзу. Зростання інвестицій у першому півріччі — на рекордному рівні за останні 4 роки" , — зазначив глава уряду .

Він висловив надію, що запроваджені у цьому році додаткові стимули для підприємців сприятимуть зростанню інвестиційної активності.

У той же час, за словами Шмигаль, продовжує зростати експорт української продукції. У вересні він збільшився на 38% і за 9 місяців склав 48,5 млрд доларів, що на 13,4 млрд більше, ніж в минулому році.

"Для збільшення нашого експорту ми активно працюємо над отриманням" промислового безвіза "з ЄС, а також над декількома угодами про зону вільної торгівлі" , — підкреслив Прем'єр-міністр.

Він також повідомив, що в серпні Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) зріс на 6,4% р/р, що значно вище, ніж в липні (2,3%). Цей Індекс включає інформацію про основні галузях економіки і демонструє позитивні аспекти її динаміки.

"Краще відновлення економічної активності відбулося завдяки зростанню сільського господарства (+ 25% р/р), стійкого споживчого попиту і зростання роздрібної торгівлі (+ 10% р/р), збільшення інвестицій, а також зростання будівельного сектора і окремих важливих галузей промисловості (металургії, машинобудування). Важливим аспектом також залишається зростання заробітних плат (+ 22% р/р у номінальному вираженні і + 11% р/р у реальному вираженні) " , — констатував глава Кабміну.

Глава уряду також повідомив, що будівельний сектор в серпні зріс на 9% в порівнянні з серпнем минулого року.