3 жовтня: свята, прикмети і що не можна робити

У неділю, 3 жовтня, в Україні відзначається народне свято Астафій Вітряк, а також День учителя. Іменини святкують Євстафій, Михайло, Федір і Олег, повідомляє Обозреватель.

За прикметами цього дня судять про погоду в найближчому майбутньому. Що можна і що не можна робити 3 жовтня, читайте далі.

Астафій Вітряк

Православна церква 3 жовтня вшановує пам'ять великомученика Євстафія Римського. Цей святий та його сім'я загинули мученицькою смертю в другому столітті, після того як відмовилися відректися від Ісуса Христа і принести жертву язичницьким ідолам.

За вітром на Астафія в давнину судили про погоду в найближчому майбутньому (звідси назва – Вітряк). Цей день святкували ті, хто працював на млинах-вітряках. Господині рубали пізню капусту, яка набувала особливого смаку після заморозків.

Великомученик Євстафій, дружина його мучениця Феопіста та чада їхні мученики Агапій і Феопіст. Джерело: azbyka.ru

День учителя

Згідно з указом президента Леоніда Кучми N 513/94 від 11 вересня 1994 року, кожної першої неділі жовтня в Україні відзначається День учителя, або День працівників освіти. Усі українські педагоги сьогодні приймають привітання з професійним святом.

3 жовтня в Україні відзначають День учителя. Джерело: Pixabay

Що не можна робити 3 жовтня

Відповідно до забобонів, на Астафія не можна струшувати воду з рук; дарувати подарунки; збиратися за столом 13 людям; ходити до лісу через ризик заблукати.

Вітер дме з півночі – до холоднечі, з півдня – до тепла. Джерело: Pixabay

Прикмети 3 жовтня

Вітер дме з півночі – до холоднечі, з півдня – до тепла, із заходу – до сирої погоди, зі сходу – до злив.

Туман і тепло, літає біла довга павутина – осінь буде погожою, а сніг випаде ще не скоро.

Шишки на ялинках низько ростуть – до ранніх морозів.