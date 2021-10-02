Жіночий гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на жовтень 2021 року говорить про те, що середина осені принесе багато позитивних подій в різних сферах життя. До 7 жовтня ситуація буде трохи напруженою у сфері особистих відносин через положення планет, але потім все увійде в норму, повідомляє РБК-Украина.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку в найближчий тиждень, з 4 по 10 жовтня.

Овен

Ви захочете всім керувати та висловлювати людям власну думку. І мало, кому вдасться уникнути вашої критики. Але не варто так старатися, оскільки доведеться розплачуватися за таку поведінку. Карайте тільки ледачих, а хорошим людям роздавайте посмішки та нагороди. Не відкладайте на потім розв'язання офіційних питань. У несподіваних ситуаціях використовуйте логіку і терпіння. Не робіть різкі та поспішні дії в особистих відносинах.

Телець

Професійні плани поглинуть вас з головою, є шанс розкрити інтригу або важливу інформацію про конкурентів. Обговоріть цю інформацію з партнерами або начальством. Прийшов час стримати дані обіцянки іншим людям. Ризикуйте, бо удача буде на вашому боці. Якщо щось йде не за планом - не переживайте, несподівані зміни в планах можуть піти вам на користь. Відправляйтеся на побачення наосліп або на зустріч з новим інтернет-знайомим.

Близнюки

Ви будете товариськими та життєрадісними, планети будуть до вас прихильні. Не проявляйте впертість на роботі, спостерігайте за ситуацією і займайтеся своїми справами. Неприємності на цьому тижні пройдуть повз вас або зачеплять зовсім легко. Старі речі покажуться вам в новому світлі та почнуть зрушуватися з мертвої точки завмерлі завдання. На вихідні плани не міняйте, але віддайте перевагу своїм близьким і обіцянкам.

Рак

Не довіряйте чуткам і різним новинам, тримайтеся подалі від заздрісних і буркотливих людей. Професійні завдання вас порядком втомили й прийшов час подбати про свій стан і відпочити від стресів. Повернути гарний настрій допоможуть фітнес або танці. Є шанс отримати виграш або опинитися в точці вдалого збігу обставин. Планети сприятимуть побудові любовних планів, побачень і флірту. Ризикніть і у вас можуть зав'язатися відносини "як в кіно".

Лев

Тиждень буде сумбурний, але досить успішний. Домогтися визнання і завести нових друзів вам не складе труднощів, ви будете в центрі уваги. На роботі можлива зайва чутливість до поведінки колег. Уникайте людей, які вам не до душі, через те, що образи будуть довго триматися у вашій пам'яті. У любові проявіть обережність, романи та справи друзів будуть для вас особливо цікаві. Обіцянки в пориві почуттів можуть привести до плутанини у відносинах.

Діва

Найкращий засіб від осінньої нудьги – обзавестися новим хобі або закохатися. Ваша цікавість на цьому тижні буде заважати займатися звичайними справами, тому займайтеся незвичайними. Приділіть увагу родичам - зустрічі пройдуть в теплому сімейному колі, а ви завоюєте симпатію від старшого покоління. В особистій сфері суцільна смуга удач, але утримайтеся від зізнань і обіцянок до вихідних.

Терези

Причин скаржитися на цьому тижні у вас точно не буде, але подбати про здоров'я і гарний настрій вам доведеться самостійно. Пройдіться по магазинах, купіть собі новий светр або приємний осінній аксесуар. Всі непорозуміння на роботі вирішуватися швидко, вам підкажуть нову ідею або як використовувати вашу власну. В особистій сфері очікується період радості та успіху, але будьте обережнішими на вихідних – хтось може втрутитися у ваші справи.

Скорпіон

Перший тиждень жовтня принесе мрійливий і спокійний настрій. Уникайте ризикованих справ і людей, які вам не подобаються. Інтуїція буде дуже загострена - можете почути слова, які ніхто не вимовляв вголос. Ваші ідеї в професійному плані будуть незвичайними, але точно спрацюють. У сім'ї хтось потребуватиме допомоги або розради, знайдіть час для тих, хто вас потребує. У любові буде все спокійно, ймовірні несподівані побачення.

Стрілець

Не обіцяйте близькій людині, що розв'яжете його проблеми та будете завжди поруч. Ситуація може змінитися в будь-який момент і у вас не буде жодної вільної хвилини. Важливі завдання нарешті почнуть рухатися вперед і набирати обертів. Якщо ви мрієте про нову роботу - займіться пошуками зараз. Також варто приділити час спорту. На вихідних варто поговорити з близькою людиною і запропонувати забути всі сварки та суперечки. Можна побути наодинці або відправитися на прогулянку.

Козоріг

На перший план вийдуть домашні справи. Вам доведеться допомагати родичам, розв'язувати службову проблему, розділяти з партнером обов'язки. Ваші домашні можуть скаржитися на жорсткий підхід, але результатом залишаться задоволені. Постарайтеся припинити конфлікт з людиною, яка на вас образилася. Самотні Козероги прийдуть до висновку, що певна дружба для них має більше значення, ніж вони думали.

Водолій

Вас чекає багато справ і завдань, вийде переконати інших людей у своїй правоті. З'явиться шанс запустити вигідну справу або надійде цікава пропозиція про роботу. На роботі розкриється давня проблема і колега змінить свою поведінку. Вихідні прекрасно підходять для сімейних посиденьок. Спогади та розмови додадуть вам хоробрості та сил, а рідні дадуть відчути себе потрібною і коханою. У відносинах самотніх чекає сватання, довіртеся смаку своїх друзів.

Риби

Не дозволяйте нікому втручатися у свої справи. Зараз ви будете недовірливі більш ніж зазвичай і захочете перестрахуватися. Найближчий тиждень - не найкращий час для ризику і необдуманих рішень. Подбайте про спокій і порядок, утримайтеся від конфліктів. На вихідних вирушайте на різні заходи. Зможете весело провести час, дізнатися новини про друзів. У любові не втрачайте свій шанс і заведіть нове знайомство.