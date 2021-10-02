"Талібан" відправить до кордонів батальйони смертників

Рух "Талібан" створив спеціальні батальйони терористів-смертників і направить їх до кордонів Афганістану, зокрема в провінції Бадахшан, повідомляє УНИАН.

Про ці плани розповів заступник губернатора цієї афганської провінції мулла Нісар Ахмад Ахмаді, передає агентство Khaama Press. Північно-східна провінція Бадахшан межує з Таджикистаном і Китаєм.

"Без цього батальйону поразка США була б неможлива. Ці відважні люди будуть носити жилети смертників і підривати бази США в Афганістані" , - сказав Ахмаді.

Захоплення влади в Афганістані талібами

Таліби захопили Кабул і оголосили про контроль над усією територією Афганістану 15 серпня. Колишній президент країни Ашраф Гані покинув Афганістан того ж дня.

30 серпня США остаточно вивели війська з країни, після чого "Талібан" оголосив про повну незалежність Афганістану.

Президент США Джо Байден назвав виведення американських військ з країни "неймовірно успішною місією".

В ході виведення американських військ і евакуації мирних громадян загинули 13 американських військовослужбовців в результаті підриву смертника біля аеропорту Кабула.

30 вересня начальник Генштабу США Марк Міллі назвав причини поразки американської армії в Афганістані. Він зазначив, що це сталося через рішення, прийняті чотирма попередніми адміністраціями. Міллі висловив думку, що США прийняли серію невірних стратегічних рішень, які в сукупності призвели до невдачі всієї військової операції в Афганістані.