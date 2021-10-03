Мисливці за Ноєвим ковчегом заявили про біблійну знахідку

Група археологів оголосила, що виявила в горах Туреччини об'єкт, який може бути ковчегом Ноя, описаним в Біблії. Імовірно міфологічне судно знаходиться на горі Тендюрек, повідомляє Обозреватель.

Як пише Express, дослідники за допомогою наземного радара знайшли об'єкт "схожий на човен". На їхню думку, саме на горі Тендюрек знаходиться ковчег.

Ковчег Ноя, ілюстрація. Джерело: Express

Раніше геологи говорили, що гірське утворення, яке вперше виявлено близько 50 років тому на сході Туреччини, являє собою просту гірську породу. Але християнські дослідники вважають, що отримане 3D-зображення нагадує Ноїв ковчег.

Місце на горі Тендюрек. Джерело: Express

"Це не те, що ви очікуєте побачити, якщо це місце являє собою просто тверду брилу скелі або скупчення випадкових уламків від селевого потоку. Але ці результати – то, що ви очікуєте побачити, якщо це штучний човен, відповідний біблійним вимогам Ноєвого ковчега" , – сказав давній мисливець за ковчегом Ендрю Джонс, який очолив дослідницьку групу.

На їхню думку, отримання тривимірні паралельні лінії і прямі кути під поверхнею – це "те, чого ви не очікуєте побачити в природній геологічній формації".

3D-зображення "ковчега". Джерело: Express

Спочатку гірське формування було помічено в 1959 році капітаном турецької армії Ільханом Дурупінаром, який звернув увагу на це місце за допомогою аерофотознімків, зроблених військовими. Форма об'єкта така ж, якою вважається біблійний човен Ноя, який був близько 150 метрів довжиною.