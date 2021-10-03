iPhone на старих картинах: у мережі розкрили правду

Блогер Девід Гембл розповів про старі картини, на яких люди бачать iPhone. Він навів низку прикладів і пояснив, що зображено насправді, повідомляє Обозреватель.

На порталі Medium блогер розкрив правду про "мандрівників у часі". Наприклад, на картині 1860 року зображена молода дівчина, яка нібито тримає в руках смартфон і дивиться на нього. Картину під назвою "Очікувана" написав австрійський художник Феддінанда Георга Вальдмюллер. Однак замість iPhoneв в її руках – молитовник, а сама дівчина йде до церкви.

Картина "Очікувана". Джерело: Medium

На фресці художника Умберто Романо яка називається "Містер Пинчон і поселення Спрінгфілд" зображено чоловіка, який нібито тримає в руках смартфон. На картині показано події в 1630-х роках у США, а в руках чоловіка – дзеркало.

Фреска "Містер Пинчон і поселення Спрінгфілд". Джерело: Medium

Гембл пише, що на картині нідерландського живописця Пітера де Хоха в 1670 році теж немає ніякого iPhone. Сама назва картини розкриває таємницю – "Чоловік передає лист жінці в вестибюлі будинку".

Картина "Чоловік передає лист жінці в вестибюлі будинку". Джерело: Medium

За даними ЗМІ, Apple випустить наступний iPhone 14, який буде мати абсолютно новий дизайн. Цьому посприяє загострена конкуренція з іншими виробниками смартфонів.