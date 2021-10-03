Курс валют НБУ на 3 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 3 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 2 жовтня, залишається стабільним на рівні 26.62 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 3 жовтня 2021 року.

Євро не змінився, і його курс склав 30.82 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 3 жовтня 2021 року.

Курс рубля не змінився і склав 3.65 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 3 жовтня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 35.86 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 3 жовтня 2021 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс склав 28.47 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 3 жовтня 2021 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6.69 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 3 жовтня 2021 року.