Курс валют НБУ на 3 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 3 жовтня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 2 жовтня, залишається стабільним на рівні 26.62 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 3 жовтня 2021 року.
Євро не змінився, і його курс склав 30.82 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 3 жовтня 2021 року.
Курс рубля не змінився і склав 3.65 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 3 жовтня 2021 року.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 35.86 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 3 жовтня 2021 року.
Швейцарський франк не змінився, і його курс склав 28.47 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 3 жовтня 2021 року.
Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6.69 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 3 жовтня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.617500
|EUR
|Євро
|30.823100
|RUB
|Рубль
|0.365220
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.863100
|CHF
|Швейцарський франк
|28.472500
|PLN
|Польський злотий
|6.685600