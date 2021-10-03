Гороскоп на 3 жовтня для всіх знаків Зодіаку

У цей день варто прислухатися до своєї інтуїції і порад оточуючих, а також корисно отримувати нові знання, повідомляє Сегодня.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Знайдіть собі заняття до душі, щоб відволіктися від поточних проблем. Але не намагайтеся змінити себе лише тому, що ви комусь не подобаєтеся. Ви самобутні, не варто ні під кого підлаштовуватися, це неправильно.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Сьогодні вам доведеться виконати дану комусь певний час назад обіцянку. Швидше за все, вам про це нагадають, навіть якщо ви не вважаєте це правильним. Зате близькі люди піднімуть вам настрій.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Ви сьогодні опинитеся в центрі уваги тих людей, які вас зазвичай не помічають. Будьте напоготові – невідомо, чого вони від вас хочуть. День пройде позитивно, якщо ви зумієте вчасно реагувати на зміни, що відбуваються.

Рак (22 червня – 22 липня)

Робота – не вовк, особливо у ваш законний вихідний. Краще присвятіть час собі, приведіть до ладу думки, перегляньте гардероб і придумайте, як оновити імідж. Спонтанні рішення будуть вдалими.

Лев (23 липня – 21 серпня)

У вас сьогодні вийде все, що ви задумали. Дійте сміливо і насолоджуйтеся плодами своєї праці – вам ніщо і ніхто не завадить. Корисно прислухатися до розмов – ви отримаєте цінну інформацію.

Діва (22 серпня – 3 жовтня)

Сьогоднішній день буде легким, і ви навіть не помітите, як він завершиться. Побільше б таких днів – і буде не життя, а суцільне свято. Пошукайте застосування своїм численним талантам.

Терези (3 жовтня – 23 жовтня)

Добрі справи в цей день просто необхідні. Проявляючи безкорисливість, ви відчуєте неймовірний приплив сил. Займатися цим часто не виходить, але хоч інколи згадуйте про них. Вам воздасться за ваші діяння.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Все, над чим ви так наполегливо працювали весь тиждень, дасть результати. Залишається тільки хвалити себе і тримати планку на тому ж високому рівні. Навіть не намагайтеся комусь щось довести, ви говорите на різних мовах.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Вам необхідно відволіктися від насущних справ. Рішення чужих проблем відкладіть на потім, займіться собою. Не накопичуйте невирішені питання, тому що потім вони накотяться, як сніжний ком, і ви їх не подужаєте.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Сьогодні на вашу честь звучатимуть фанфари – і цілком заслужено. Можливо ви помиляєтеся щодо людини, про яку багато роздумуєте останнім часом. Вам потрібен більш об'єктивний погляд з боку.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Сьогодні ви відмовитеся від надуманого іміджу, набутих звичок і будете, нарешті, самими собою. Цим ви чимало здивуєте оточуючих. Можливо, ви до цього і не причетні, але доведеться підкоритися новим правилам.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Цей день сприятливий для нових знайомств і бесід – від серйозних ділових до приємних дружніх, тільки без пліток, і навіть романтичних. Не дозволяйте себе підганяти, це буде на шкоду, а не на благо.