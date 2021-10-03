У Харкові COVID-лікарня в перший же день повністю заповнилася хворими

У Харкові знову відкрився для лікування пацієнтів із COVID-19 Обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення або, як його називають "чорнобильська" лікарня. Зокрема, у перший же день роботи він повністю заповнився важкими хворими, які потребують кисню, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила заступниця директора лікарні Олена Омельяненко.

Так, вона розповіла, що за добу лікарня прийняла 141 людину з коронавірусом.

"Лікарі, медсестри, санітари до кінця зміни просто падають із ніг. Чергу з машин швидкої допомоги показували у всіх новинах" , – написала Омельяненко.

Вона закликала українців не нехтувати засобами індивідуального захисту і не відвідувати громадські заходи, щоб не наражати на небезпеку себе та оточення.

У коментарях користувачі пишуть, що багато хворих через те, що люди не дотримуються маскового режиму.

Автор: Тетяна Самарук