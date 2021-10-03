"Динамо" - "Шахтар": відео трансляція матчу УПЛ

У рамках 10-го туру Української Прем'єр-ліги київське "Динамо" прийматиме донецький "Шахтар". Матч грандів українського футболу пройде на "Олімпійському" в Києві, повідомляє УНИАН.

До dашої уваги відеотрансляція матчу "Динамо" - "Шахтар".

Початок зустрічі - о 19.30.

"Динамо" і "Шахтар" знаходяться на вершині турнірної таблиці УПЛ. У киян в активі 25 очок, у "гірників" - 22 бали.

Це 68-а зустріч "Динамо" і "Шахтарz" в рамках УПЛ. На цей час обидві команди перемагали по 25 разів, ще 17 зустрічей завершилися внічию.

Головним арбітром поєдинку призначений львів'янин Олександр Шандор.

Відеотрансляція матчу

Нагадаємо, що 22 вересня "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися в матчі за Суперкубок України. Поєдинок завершився розгромною перемогою "гірників" з рахунком 3:0.

Перед зустріччю в чемпіонаті команди на тижні зіграли в Лізі чемпіонів. "Шахтар" зумів зіграти внічию в поєдинку з "Інтером" (0:0), а ось "Динамо" розгромно програло "Баварії" (0:5).

Що стосується УПЛ, то в попередньому турі і "Динамо", і "Шахтар" здобули перемоги. Кияни обіграли "Рух" з рахунком 2:0, а "гірники" розгромили "Верес" (4:1).