Сайт пропонує вам докладний календар свят у жовтні 2021 - державних і церковних. Також ви дізнаєтеся, чи вийде відпочити більше, ніж зазвичай, повідомляє УНИАН.

Вихідні в жовтні - коли і скільки відпочиваємо

Головна події майбутнього місяця - День захисника України. Свято щорічно відзначають 14 жовтня, цього року воно випадає на четвер. Відповідно, п'ятниця 15 жовтня - вихідний день, відпрацьовувати його потрібно буде 23 числа.

Таким чином виходить, що 14, 15, 16 і 17 жовтня - вихідні дні для українців. Крім того, традиційні суботи та неділі ніхто не відміняв. На роботу не потрібно буде йти 2 і 3, 9 і 10, 24, 30 і 31 жовтня.

Свята в жовтні - що будемо відзначати

Перелік свят у жовтні 2021 / Фото ua.depositphotos.com

1 жовтня - Міжнародний День музики, Міжнародний день літніх людей.

3 жовтня - День працівника освіти (День вчителя), створення Всесвітньої федерації профспілок.

4 жовтня - Міжнародний День лікаря (перший понеділок жовтня), Всесвітній День архітектора.

8 жовтня - День юриста України.

9 жовтня - День ріелтора, Всесвітній день пошти.

10 жовтня - День працівників стандартизації та метрології, День художника (друга неділя жовтня), День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби (друга неділя жовтня).

12 жовтня - День кадрового працівника.

14 жовтня - День українського козацтва, День захисника України.

16 жовтня - Всесвітній день анестезіолога, День працівника целюлозно-паперової промисловості (третя субота жовтня).

17 жовтня - День працівника харчової промисловості (третя неділя жовтня).

19 жовтня - Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози.

23 жовтня - День працівника реклами.

24 жовтня - День Організації Об'єднаних Націй.

25 жовтня - День маркетолога.

28 жовтня - День визволення України від фашистських загарбників.

29 жовтня - День працівників служби позавідомчої охорони.

31 жовтня - Міжнародний день Чорного моря, День автомобіліста (остання неділя жовтня).

Православні свята в жовтні 2021 - важливі дати для християн

Які релігійні свята відзначаємо в жовтні / pixabay.com

1 жовтня - День пам'яті преподобного Євменія, преподобної Єфросинії Суздальської, преподобного Іларіона Оптинського.

2 жовтня - Пісний день, мучеників Трохима, Саватія, Дорімедонта.

4 жовтня - Віддаяння свята Воздвиження Животворящого Хреста Господнього.

5 жовтня - Пророка Іони.

6 жовтня - Зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

7 жовтня - Первомучениці рівноапостольної Фекли, пісний день.

8 жовтня - День пам'яті (преставлення) преподобного Сергія, ігумена Радонезького.

9 жовтня - День (преставлення) Апостола і євангеліста Іоанна Богослова, пісний день.

11 жовтня - Собор преподобних отців Києво-Печерських, у Ближніх печерах спочиваючих.

14 жовтня - Покров Пресвятої Богородиці.

15 Жовтня - пам'ять блаженного Андрія, Христа заради юродивого.

18 жовтня - пам'ять Святителів Петра, Алексія, іони, Макарія, Філіпа, Іова, Єрмогена, Тихона, Філарета, Інокентія і Макарія - всієї Русі чудотворців.

19 жовтня - пам'ять апостола Фоми.

23 жовтня - Преподобного Амвросія, собор Волинських святих, пісний день.

26 жовтня - святкування чудотворної Іверської ікони Божої Матері (Воротарниця, Воротарниця).

28 жовтня - Святителя Афанасія, Ікони Божої Матері "Спорителька Хлібів".

31 жовтня - пам'ять апостола від сімдесяти і євангеліста Луки.