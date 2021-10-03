Вихідні в жовтні: коли і скільки відпочиваємо
Сайт пропонує вам докладний календар свят у жовтні 2021 - державних і церковних. Також ви дізнаєтеся, чи вийде відпочити більше, ніж зазвичай, повідомляє УНИАН.
Вихідні в жовтні - коли і скільки відпочиваємо
Головна події майбутнього місяця - День захисника України. Свято щорічно відзначають 14 жовтня, цього року воно випадає на четвер. Відповідно, п'ятниця 15 жовтня - вихідний день, відпрацьовувати його потрібно буде 23 числа.
Таким чином виходить, що 14, 15, 16 і 17 жовтня - вихідні дні для українців. Крім того, традиційні суботи та неділі ніхто не відміняв. На роботу не потрібно буде йти 2 і 3, 9 і 10, 24, 30 і 31 жовтня.
Свята в жовтні - що будемо відзначати
1 жовтня - Міжнародний День музики, Міжнародний день літніх людей.
3 жовтня - День працівника освіти (День вчителя), створення Всесвітньої федерації профспілок.
4 жовтня - Міжнародний День лікаря (перший понеділок жовтня), Всесвітній День архітектора.
8 жовтня - День юриста України.
9 жовтня - День ріелтора, Всесвітній день пошти.
10 жовтня - День працівників стандартизації та метрології, День художника (друга неділя жовтня), День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби (друга неділя жовтня).
12 жовтня - День кадрового працівника.
14 жовтня - День українського козацтва, День захисника України.
16 жовтня - Всесвітній день анестезіолога, День працівника целюлозно-паперової промисловості (третя субота жовтня).
17 жовтня - День працівника харчової промисловості (третя неділя жовтня).
19 жовтня - Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози.
23 жовтня - День працівника реклами.
24 жовтня - День Організації Об'єднаних Націй.
25 жовтня - День маркетолога.
28 жовтня - День визволення України від фашистських загарбників.
29 жовтня - День працівників служби позавідомчої охорони.
31 жовтня - Міжнародний день Чорного моря, День автомобіліста (остання неділя жовтня).
Православні свята в жовтні 2021 - важливі дати для християн
1 жовтня - День пам'яті преподобного Євменія, преподобної Єфросинії Суздальської, преподобного Іларіона Оптинського.
2 жовтня - Пісний день, мучеників Трохима, Саватія, Дорімедонта.
4 жовтня - Віддаяння свята Воздвиження Животворящого Хреста Господнього.
5 жовтня - Пророка Іони.
6 жовтня - Зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.
7 жовтня - Первомучениці рівноапостольної Фекли, пісний день.
8 жовтня - День пам'яті (преставлення) преподобного Сергія, ігумена Радонезького.
9 жовтня - День (преставлення) Апостола і євангеліста Іоанна Богослова, пісний день.
11 жовтня - Собор преподобних отців Києво-Печерських, у Ближніх печерах спочиваючих.
14 жовтня - Покров Пресвятої Богородиці.
15 Жовтня - пам'ять блаженного Андрія, Христа заради юродивого.
18 жовтня - пам'ять Святителів Петра, Алексія, іони, Макарія, Філіпа, Іова, Єрмогена, Тихона, Філарета, Інокентія і Макарія - всієї Русі чудотворців.
19 жовтня - пам'ять апостола Фоми.
23 жовтня - Преподобного Амвросія, собор Волинських святих, пісний день.
26 жовтня - святкування чудотворної Іверської ікони Божої Матері (Воротарниця, Воротарниця).
28 жовтня - Святителя Афанасія, Ікони Божої Матері "Спорителька Хлібів".
31 жовтня - пам'ять апостола від сімдесяти і євангеліста Луки.