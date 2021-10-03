Корнієнка можуть призначити віцеспікером Ради

Після результативного голосування за зняття спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, спікером має стати перший заступник Руслан Стефанчук, а на його місце призначать Олександра Корнієнка, першого заступника керівника фракції "Слуга народу" та глави партії, повідомляє Новое время.

За інформацією видання, Корнієнко дав свою згоду, а президент Володимир Зеленський це підтримав.

На посаді Корнієнко, пояснюють джерела, займеться реформою апарату ВР та покращенням функції парламентаризму з урахуванням ідей з "плану Пета Кокса".

"План Пета Кокса" — рекомендації щодо покращення роботи Верховної Ради, надані колишнім президентом Європейського парламенту Петом Коксом, і затверджені Радою у 2016 році.