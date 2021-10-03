Зеленський посварився з депутатами через відставки Разумкова

Володимир Зеленський вступив у словесну перепалку з кількома депутатами, які засумнівалися в необхідності звільняти Дмитра Разумкова з позиції спікера, повідомляє Новое время.

Про це розповіли декілька співрозмовників видання, які чули цю розмову.

Під час обговорення питання про звільнення Дмитра Разумкова депутати Неллі Яковлєва та Василь Мокан подискутували з президентом щодо відставки спікера.

Неллі Яковлєва сказала президенту, що вона пройшла зі спікером життєвий шлях завдовжки близько 10 років і вважає спікера порядною людиною. На що президент їй відповів, що вона стала депутатом завдяки йому, а не Разумкову.

"Після чого Яковлєва вже нічого не сказала" , — повідомляє цей співрозмовник.



Мокан натомість навів президенту приклад про те, що коли з фракції виключали Олександра Дубінського, рядового члена СН, то він мав пів години бесіди з президентом при всіх присутніх, захищаючи свою позицію. Однак Разумкова такої можливості, відповісти за себе, повністю позбавили.

На цей аргумент Мокана, президент, за словами цього джерела, відповів приблизно таким чином, що він міг піти на будь-який канал і прокоментувати конфлікт з Разумковим, але він цього публічно не хотів робити, в той час, коли спікер це коментував.

"Тому, тепер говорю — я" , — сказав президент.

На цьому діалог завершився.