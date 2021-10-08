Які серіали варто подивитися у жовтні 2021: 7 найочікуваніших прем’єр

Серед найкращих жовтневих прем’єр – фантастика, детективи, драми, зокрема для фанатів Хелловіну покажуть хорори. Які серіали дивитися у другий місяць осені – читайте на Кіно 24, повідомляє 24 Канал.

Осінній сезон прем’єр продовжує тішитися глядачів яскравими новинками. Минулого місяця ми побачили третій сезон "Статевого виховання", п’яту частину "Паперового будинку", а також "Сцени з подружнього життя". Жовтень нам обіцяє незабутні враження від драми "Покоївки", комедії "Привиди", фентезі "Аквамена", найочікуванішого третього сезону "Ти" та інших стрічок.

"Покоївка"

У головних ролях: Маргарет Куеллі, Біллі Берк, Енді МакДауелл, Нік Робінсон, Аніка Ноні Роуз Прем’єра: 1 жовтня

Драматичний серіал, моментами комедійний, покаже нелегке життя матері-одиначки. Жінка працює прибиральницею і мусить забезпечувати маленьку дитину. В основі серіалу — мемуари Стефані Ленд "Прибиральниця. Історія матері-одиначки, що вирвалася з бідності".

"Покоївка" 2021: дивіться трейлер серіалу

"Привиди"

У головних ролях: Роуз МакАйвер, Уткарш Амбудкар, Ребекка Вісокі, Деван Лонг, Брендон Скотт Джонс ​Прем’єра: 7 жовтня

У центрі події – подружжя, яке отримало у спадок гарний будинок поблизу Нью-Йорка. Чоловік і жінка вирішують зробити там сімейний готель. Але не все так просто, як на перший погляд. У будинку починають відбуватися страшні речі.

"Привиди" 2021: дивіться трейлер серіалу

"Аквамен: Король Атлантиди"

У головних ролях: Купер Ендрюс, Гілліан Джейкобс, Томас Леннон, Дена Снайдер ​Прем’єра: 15 жовтня

Серіал зображає життя Аквамена у ролі короля Атлантиди. Спершу у нього є багато важливих справ, з якими йому допомагають Вулко та принцеса Мера.

"Аквамен: Король Атлантиди" 2021: дивіться трейлер серіалу

"Навколо світу за 80 днів"

У головних ролях: Девід Теннант, Леоні Бенеш, Ібрагім Кома, Ентоні Фленеган ​Прем’єра: 10 жовтня

Серіал буде дуже цікавий шанувальникам творчості Жуля Верна. Адже, це один із найвідоміших пригодницьких романів в історії. Навіть через 150 років після написання є джерелом натхнення для багатьох сценаристів та кінорежисерів. За сюжетом головний герой вирушить у навколосвітню подорож і покаже, як її можна здійснити за 80 днів.

"Навколо світу за 80 днів" 2021: дивіться трейлер серіалу

"Я знаю, що ви зробили минулого літа"

У головних ролях: Брієнн Тджу, Іезекіль Гудман, Ешлі Мур, Себастьян Аморусо, Білл Хек ​ Прем’єра: 15 жовтня

Цей серіал – продовження легендарної стрічки 1997 року "Я знаю, що ви зробили минулого літа". В основі кінокартини – однойменний роман Луїса Дункана 1973 року. Офіційний синопсис попереджає "групу підлітків переслідує вбивця – за рік після смертельного нещасного випадку на їхньому випускному вечорі".

"Я знаю, що ви зробили минулого літа" 2021: дивіться трейлер серіалу

"Ломка"

У головних ролях: Майкл Кітон, Вілл Поултер, Кейтлін Девер, Пітер Сарсгаард Прем’єра: 13 жовтня

Хочете знати усю правду про фармацевтичні компанії? Будь ласка. В основі сюжету – книга Бетт Мейсі "Ломка: дилери, лікарі й фармацевтичні компанії, що узалежнили Америку". Серіал показує історії опіоїдної епідемії в США, що сталася у 1990-ті з усіх сторін: пацієнтів, лікарів та фармацевтичних компаній.

"Ломка" 2021: дивіться трейлер серіалу

"Ти", третій сезон

У головних ролях: Пен Беджлі, Вікторія Педретті, Шаліта Грант, Тревіс Ван Вінкл, Скотт Спідман. Прем’єра: 15 жовтня

Після серії жорстоких вбивств Джо переїхав до Лос-Анджелеса. Його новою пасією стала кулінарка Лав Квінн. Цього разу він знов повертається до вбивств, однак робить все, щоб ці стосунки не завершились. Автори проєкту натякають, що 3 сезон буде ще кривавішим за попередні та більш напруженим, тому глядачі вже в очікуванні продовження цієї історії.

"Ти" третій сезон 2021: дивіться трейлер серіалу