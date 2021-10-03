Реванш Усик - Джошуа у Києві: Кличко зробив заяву

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що зробить все можливе, щоб реванш Олександра Усика (19-0, 13 КО) і Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) відбувся в нашій столиці. Коментуючи бій Усика в Лондоні Кличко захопився великою кількістю українських уболівальників, які зібралися на арені "Тоттенхема", повідомляє Обозреватель.

Колишній чемпіон світу WBC в суперважкій вазі дуже сподівається, що на реваншi їх буде ще більше.

"Я сподіваюся, що реванш в впродовж 6, максимум – 8-9 місяців відбудеться. Реванш в Києві? Це складне питання і питання переговорів. Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб він, якщо відбувся – то в Києві, на стадіоні", – заявив Віталій Володимирович в ефірі﻿ "Свободи слова Савіка Шустера" .

Відповідаючи на пропозицію журналістки потренувати Усика або дати йому невеличкий майстер-клас Кличко відповів негативно.