Україна буде займатися питанням повернення Саакашвілі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання Михайла Саакашвілі. Він заявив, що постійно займався поверненням громадян України, українська сторона буде займатись і цим питанням, повідомляє РБК-Україна.

Про це він заявив на брифінгу після виїзного засідання фракції "Слуга народу".

"Я постійно займаюся тим, що повертаю громадян України. Саакашвілі - є громадянином України, тому його це також стосується. І всі наші інституції, включаючи МЗС, і наші посольства, які працюють в Грузії, і на рівні посла Грузії в Україні, і розмови між нашими Кабмінами, на рівні прем'єрів, ми всі будемо цим займатися" , - заявив він.

Автор: Анастасія Рокитна