Кращі бюджетні курорти для осіннього відпочинку

У жовтні можна насолодитися пляжним відпочинком не гірше, ніж влітку. Основна частина туристів вдома, діти – на навчанні, а ціни на квитки та проживання в готелях стали більш приємними, повідомляє Обозреватель.

Вибір місця для осіннього відпочинку на морських курортах майже нічим не обмежений. Адже більшість локацій не менш комфортні, ніж до оксамитового сезону. І при цьому вони більш вигідні "для гаманця".

Читайте в матеріалі про 5 курортів поблизу моря, де можна бюджетно відпочити восени.

1. Туреччина

Найтепліші курорти для відпочинку в кінці вересня і на початку жовтня – Мармарис і Бодрум. Але в цих місцях планам поніжитися на сонечку можуть перешкодити дощі. У період із жовтня до початку листопада краще обирати для відпустки Кемер і Белек.

Погода: температура повітря восени в Туреччині досягає 25-28 градусів, а температура води – до 20.

Зверніть увагу: Для поїздки необхідно за 72 години до прибуття заповнити онлайн-форму на сайті Міністерства Туреччини. Так ви отримаєте HES-код. Це персональний код для відстеження переміщення заражених людей. Ще для відпочинку вам необхідно вакцинуватися або за 72 години до вильоту зробити ПЛР-тест на COVID-19 і видрукувати з QR-кодом. Експрес-тест потрібно робити за 48 годин до вильоту.

Море в Туреччині. Джерело: unsplash

Витрати на 1 людину: від 7 000 грн (переліт + проживання в 3-зірковому готелі з послугою all inclusive). Найдешевше можна відпочити у середині жовтня.

від 7 000 грн (переліт + проживання в 3-зірковому готелі з послугою all inclusive). Найдешевше можна відпочити у середині жовтня. Локації, які варто відвідати: печера Дамлаташ, амфітеатр Аспендос, Каппадокія, Перге і Фаселіс, водоспад Куршунлу, гора Тахтали.

2. Греція

Для відпочинку всією родиною чудово підійде острів Родос, де є Середземне та Егейське море. Для релаксової відпустки можна обрати острів Крит чи Корфу. Дорожчий відпочинок у Санторіні (де пляжі із чорним піском) та Міконос (улюблене місце знаменитостей: Кендалл Дженнер, Демі Мур та інших).

Погода: восени у Греції море ще тепле (температура у вересні до 25 градусів, у жовтні – до 23). Температура повітря сягає 28 градусів.

Відпочинок у Греції. Джерело: unsplash

Зверніть увагу: За 24 години до вильоту заповніть форму "Passenger Locator Form" (PLF). В інтернеті є детальні інструкції, як це краще зробити. Додатково потрібно вакцинуватися або за 72 години до прибуття в Грецію зробити ПЛР-тест на COVID-19 і видрукувати QR-код. Експрес-тест – за 48 годин до прибуття на курорт.

Витрати на 1 людину: від 23 000 грн (переліт + 7-денний відпочинок в 3-зірковому готелі з послугою all inclusive).

від 23 000 грн (переліт + 7-денний відпочинок в 3-зірковому готелі з послугою all inclusive). Локації, які варто відвідати: палац Великих магістрів, Родоський замок, акрополь Ліндоса, палац Кноський, печера Сфедоні, палац Ахілліон.

3. Кіпр

Ви не прогадаєте, якщо оберете для активного відпочинку Лімасол чи Айя-Напу. А щоби побачити бірюзову воду і білий пісок – проведіть відпустку у Протарасі, на пляжі Коннос. Не надто битиме по кишені відпочинок у Ларнаці.

Погода: восени температура повітря на Кіпрі сягає 27 градусів, а температура води – до 26.

Релакс на Кіпрі. Джерело: unsplash

Зверніть увагу: За 48 годин до вильоту необхідно зареєструватися на платформі CyprusFlightPass. Ви отримаєте особисту картку доступу для вильоту. Ще не забудьте вакцинуватися або за 72 години до вильоту зробити ПЛР-тест і видрукувати QR-код. Прибувши на Кіпр, турист має повторно зробити ПЛР-тест (вартість: від 463 до 587 грн).

Витрати на 1 людину: від 15 000 (переліт + 7-денне проживання у 3-зірковому готелі з послугою all inclusive).

від 15 000 (переліт + 7-денне проживання у 3-зірковому готелі з послугою all inclusive). Локації, які варто відвідати: Аматус, Куріон, Хала Султан Текке, парк верблюдів, ферма віслюків "Golden Donkeys".

4. Єгипет

Найчастіше туристи вибирають для відпустки Шарм-аль-Шейх. Тут можна вдосталь насолодитися плаванням з маскою, зануренням на глибину або взяти екскурсії на яхті до безлюдного острова. У Хургаді попит мають кінні прогулянки пустелею, сафарі-тури та морські прогулянки на Помаранчевому пляжі. Любителі підводного світу також можуть вибрати курорт Марса Алам.

Море в Єгипті. Джерело: unsplash

Погода: у вересні та жовтні температура повітря в Єгипті становить 28 градусів, а температура води – до 26.

Зверніть увагу: Обов'язково перед вильотом вакцинуйтеся або зробіть ПЛР-тест, дійсний протягом 72 годин. Додатково видрукуйте QR-код, який ідентифікує особистість та підтверджує результат, дату й час здавання тесту.

Витрати на 1 людину: від 9 000 грн (переліт + 7-денне проживання в 3-зірковому готелі з послугою all inclusive).

від 9 000 грн (переліт + 7-денне проживання в 3-зірковому готелі з послугою all inclusive). Локації, які варто відвідати: парк Рас-Мохаммед, площа Сохо, мечеть Мустафа, парк Дельфінів, Hollywood Sharm El Sheikh.

5. Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ)

Для пляжного відпочинку в ОАЕ обирайте Ель-Фуджайру, Рас-ель-Хайму чи Шарджи. А для тих, хто хоче розважитися на вечірках, краще надати перевагу Дубаю. Можна протягом відпустки відвідати декілька еміратів. Так ви точно переконаєтеся, що ближче до душі.

Погода: у жовтні температура повітря в ОАЕ становить 28-30 градусів, а температура моря – 23-25 градусів.

Відпочинок в Об'єднаних Арабських Еміратах. Джерело: unsplash

Зверніть увагу: За 72 години до прибуття в ОАЕ зробіть ПЛР-тест або вакцинуйтеся. Далі видрукуйте QR-код, що засвідчує результати тесту, і візьміть із собою поліс міжнародного медичного страхування. Прилетівши в Дубай, зробіть ще раз тест на COVID-19. В аеропорті його роблять безкоштовно.