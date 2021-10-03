Брифінг Зеленського в Трускавці: головні заяви (Оновлено)

Президент України Володимир Зеленський відвідав партійний захід "Слуги народу" в Трускавці, за підсумками якого організовано брифінг, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зібрали головні заяви Зеленського на цей момент.

Про балотування на другий термін

"Я нічого не вирішував про другий термін. Я говорив, що вважаю, що ми виконали 30-35% своєї програми, а пів терміну минуло. Якщо ми не будемо швидко працювати, особливо у Верховній Раді, якщо нам постійно будуть говорити, що це суперечить регламенту, то ми не встигнемо це зробити. це не означає, що якщо я встигну все зробити за 4,5 року, я за пів року до кінця каденції піду" , - сказав він.

Також Зеленський заявив, що не має наміру ініціювати зміну форми правління в державі на президентську і не погодився, що влада в Україні концентрується в руках президента, а всі рішення приймаються в ОП.

Про особисту зустріч з Путіним

"Якщо буде зустріч тет-а-тет, не треба зосереджуватися на конкретній адженді (порядку денному, - ред). Я думаю, там буде результат, тому що російському народу він теж потрібен" , - вважає президент.

Про кандидатуру на пост спікера Верховної Ради

"Щодо питання про Руслана Стефанчука (перший віцеспікер – ред). Обов'язково буде фракція, яка обговорюватиме, хто може бути тим чи іншим кандидатом на місце спікера.

У такому форматі у нас завжди все відбувається: якщо 70 голосів за ту чи іншу кандидатуру, за той чи інший закон, те чи інше рішення, ми домовлялися, що все підтримуємо" , – сказав він.

Про "вагнерівців" та Порошенка

"Порошенка треба допитувати з цього приводу, який говорить, що приймав рішення по цій операції. Я в російських операціях участі не беру" , - сказав Зеленський.

Також глава держави прокоментував арешт Саакашвілі, заявивши що Україна буде домагатися його повернення.

Про діяльність РНБО

Зеленський вважає, що до його президентства всі говорили, що РНБО - це "кладовище".

"І тут запрацював орган, і виглядає досить потужним органом. І виглядає так: "А що вони собі дозволяють?". На місце ставимо зрадників держави. Ось, що вони собі дозволяють. Чи не правильно це? Немає питань. Буде після мене по-іншому, а після мене точно буде" , - заявив він.

Про можливу повної підконтрольності Ради президенту

"Можете заспокоїтися: цього не буде, щоб довго не відповідати... Відносно концентрації влади - мені не потрібна ніяка влада: я прийшов щось змінити, щось пообіцяв", - сказав Зеленський.

"Якщо на цьому шляху є ті чи інші перепони, давайте прокладати інший шлях, або віддайте "кермо" іншому "водієві" цього процесу. І нехай ця людина, як було до цього, президент, спікер і прем'єр працюють з трьох різних команд, нехай не буде ніякої концентрації зовсім, нехай всі рішення приймаються роками, давайте так спробуємо" , - додав він.

Про напад на Шефіра

"Був замах на вбивство - це стовідсоткова інформація. Є багато деталей, які я не маю право озвучувати, поки триває слідство. Я вважаю, що виконавців знайдуть" , - заявив Зеленський.