Сильний прес і міцна спина за допомогою кількох рухів

Для роботи над ідеальним тілом потрібне лише твоє бажання. Тож ми пропонуємо не лінуватися та зробити перший крок назустріч фактурі, яка подобатиметься. А допомогти у цьому можуть ці прості рухи, які зроблять твій прес і спину сильними та красивими, повідомляє 24 Канал.

Простими й ефективними рухами поділився фітнес-тренер Нік Волкер. Він переконує, що з їхньою допомогою можна добряче попрацювати над своїм тілом, даруючи йому бажаний рельєф. Спочатку пройдемося по порадах, які дав тренер. Вони стосуються тренування м'язів кора.

Передовсім, наголошує Нік Волкер, потрібно дотримуватися збалансованої дієти та структурувати харчування так, щоб твої м'язи росли, а жир зникав. ﻿ Також він рекомендує брати на озброєння антирухи. Наприклад, планки, щоб розвинути силу та стабільність. Не варто забувати і про скручування. У повсякденному житті кожен з нас виконує недостатню кількість скручувань.

І наостанок він пропонує розважатися та проявляти творчий підхід до тренувань преса. Нік Волкер переконаний, що ти будеш здивованим тією кількістю сили та стабільності, яку можеш виявити у різних типах рухів, з якими експериментуватимеш.

Три прості рухи, які накачають сильний прес і міцну спину

Планка з випадом вбік – 2 підходи по 20 повторень

– 2 підходи по 20 повторень Планка від коліна до ліктя – 2 підходи по 30 секунд

– 2 підходи по 30 секунд Прогулянка у позиції звіра – 2 підходи по 20 кроків

Дивися на відео, як правильно виконувати рухи:

Рекомендація тренера: відпочивай 15 секунд між підходами.

Візьми на озброєння комплекс цих вправ. Але пам'ятай про те, що ти повинен викладатися на всі 100, якщо не 200 відсотків. Лише у такому випадку результат почне тебе влаштовувати. Працюй над собою і не лінуйся ставати кращою версією себе вчорашнього!