Майк Тайсон висловився про бій Усик - Джошуа

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон поділився своєю думкою про бій між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа, повідомляє УНИАН.

Він прокоментував результат бою для YouTube-каналу ESNEWS.

"Усик був дуже швидким. Його швидкість найбільше ускладнила життя Джошуа. Джеб обламав Ентоні. Однак Джошуа все ще вчиться. Він ще дитина. Нехай Ентоні і дворазовий чемпіон світу, але він ще дитина. Я говорю тільки про їхній поєдинок. Я не кажу про бої, які були у них до цього" , - сказав Тайсон.

Легендарний боксер висловив бажання побачити бої Усика з іншими супертяжами:

"Усик перевернув гру. Я хочу побачити, як він б'ється з іншими хлопцями. Я хочу подивитися його бої з Вайлдером і Енді Руїсом. Ці хлопці досвідченіші, ніж Джошуа".

Усик - Джошуа: підсумки бою