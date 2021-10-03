Керівна партія Грузії заявляє про перемогу на виборах

Керівна партія "Грузинська мрія" перемагає за пропорційними списками на місцевих виборах після підрахунку 85% результатів, отримавши 47,9% голосів виборців, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив на брифінгу в неділю її голова Іраклій Кобахідзе.

За його даними, опозиційна партія "Єдиний національний рух" отримує 30,7% голосів.

Як заявив Кобахідзе, "Грузинська мрія" здобула "переконливу перемогу" на місцевих виборах у масштабах всієї країни.