Шкільні канікули в Україні на 2021-2022 навчальний рік: графік

Школярі в 2021 році вперше підуть на канікули 25 жовтня згідно з графіком, затвердженим Міністерством освіти і науки. Втім, адміністрації шкіл мають право самі коригувати режим роботи шкіл, головне - щоб діти вчилися певну кількість годин на рік, повідомляє РБК-Украина.

Скільки будуть займатися і відпочивати школярі в нинішньому навчальному році - читайте нижче в нашому матеріалі.

Як правило, навчальні заклади дотримуються запропонованого МОН графіка, а виглядає він так:

осінні канікули - з 25 по 31 жовтня 2021 року

зимові канікули - з 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року

Весняні канікули - з 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року

літні канікули - з 1 червня 2022 року по 31 серпня 2022 року

Ці дати рекомендовані, але важливо, щоб тривалість канікул не перевищувала тридцяти днів. Звичайно ж, літні канікули тут - виняток.

Крім названих вище днів, школярі зможуть відпочивати в такі дати:

14 жовтня - День захисника України

25 грудня - католицьке Різдво

8 березня - Міжнародний жіночий день

24 квітня - Великдень

1 травня - День праці

9 травня - День Перемоги

Відзначимо, що ситуація в країні може внести певні корективи в шкільний графік. Адже у разі посилення карантину, школярів можуть позапланово відправити на дистанційку.