Шкільні канікули в Україні на 2021-2022 навчальний рік: графік
Школярі в 2021 році вперше підуть на канікули 25 жовтня згідно з графіком, затвердженим Міністерством освіти і науки. Втім, адміністрації шкіл мають право самі коригувати режим роботи шкіл, головне - щоб діти вчилися певну кількість годин на рік, повідомляє РБК-Украина.
Скільки будуть займатися і відпочивати школярі в нинішньому навчальному році - читайте нижче в нашому матеріалі.
Як правило, навчальні заклади дотримуються запропонованого МОН графіка, а виглядає він так:
- осінні канікули - з 25 по 31 жовтня 2021 року
- зимові канікули - з 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року
- Весняні канікули - з 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року
- літні канікули - з 1 червня 2022 року по 31 серпня 2022 року
Ці дати рекомендовані, але важливо, щоб тривалість канікул не перевищувала тридцяти днів. Звичайно ж, літні канікули тут - виняток.
Крім названих вище днів, школярі зможуть відпочивати в такі дати:
- 14 жовтня - День захисника України
- 25 грудня - католицьке Різдво
- 8 березня - Міжнародний жіночий день
- 24 квітня - Великдень
- 1 травня - День праці
- 9 травня - День Перемоги
Відзначимо, що ситуація в країні може внести певні корективи в шкільний графік. Адже у разі посилення карантину, школярів можуть позапланово відправити на дистанційку.