Шотландський клуб зацікавився Шевченко

Шотландський "Селтік" зацікавлений у співпраці з екс-головним тренером збірної України Андрієм Шевченком, повідомляє УНИАН.

Про це пише The Sun.

Керівництво "Селтіка" незадоволене результатами команди під керівництвом Ангелоса Постекоглу. "Селтік" займає лише шосте місце в чемпіонаті Шотландії після семи турів, а в Лізі Європи стартував з двох поразок.

Серед плюсів запрошення Шевченка є те, що він вільно володіє англійською.

Шевченко на даний момент відкритий до переговорів і хоче попрацювати з одним з європейських клубів. У випадку з "Селтіком", тренеру не потрібно буде отримувати дозвіл на роботу у Великобританії, оскільки він давно живе в Лондоні.

Раніше повідомлялося, що в послугах Шевченка були зацікавлені в американській MLS. Крім того, його кандидатуру розглядали в збірній Туреччини, але в підсумку запросили іншого фахівця.

Відхід Андрія Шевченка зі збірної України