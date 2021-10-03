Зеленський відповів, чи будуть санкції проти олігархів чи медіа
Президент України Володимир Зеленський відповів, чи будуть санкції проти олігархів чи медіа. За його словами, поки ні, але РНБО продовжує працювати, повідомляє РБК-Украина.
Про це він заявив на виїзному брифiнгу фракції "Слуга народу".
На питання про те, чи будуть санкції, він відповів:
"Ні, наскільки мені відомо, сьогодні ні. Але РНБО постійно працює. Є багато питань щодо надр, не весь список з Кабміну прийшов щодо злочинців, виправляються деякі помилки".
За його словами, "недотисли" питання контрабанди.
"Не думаю, що швидко вирішимо питання поставки газу. Вирішимо питання поставки вугілля, думаю, це питання також будуть піднімати", - додав Зеленський.