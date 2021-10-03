Президент України Володимир Зеленський відповів, чи будуть санкції проти олігархів чи медіа. За його словами, поки ні, але РНБО продовжує працювати, повідомляє РБК-Украина.

Про це він заявив на виїзному брифiнгу﻿ фракції "Слуга народу".

На питання про те, чи будуть санкції, він відповів:

"Ні, наскільки мені відомо, сьогодні ні. Але РНБО постійно працює. Є багато питань щодо надр, не весь список з Кабміну прийшов щодо злочинців, виправляються деякі помилки".

За його словами, "недотисли" питання контрабанди.