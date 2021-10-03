Китай розробив космічний заправник для супутників

Продовження терміну служби вже працюючого на орбіті супутника за допомогою дозаправки може обійтися на 35% дешевше, ніж запуск нового супутника, повідомляє Корреспондент.

У Китаї вчені розробили космічний заправний апарат. Його вперше покажуть на 13 Китайському міжнародному авіакосмічному салоні (Airshow China 2021), що триває, повідомляє Синьхуа в неділю, 3 жовтня.

Зазначено, що апарат створений Шанхайською академією технологій космічних польотів (SAST) при Китайській корпорації аерокосмічної науки і технологій. Він дозволить продовжити тривалість служби супутників після дозаправки палива.

"Космічний заправник обладнаний навігаційною системою, що складається з радарів і фотокамер. Під сприянням наземної контрольної системи цей апарат може автоматично відстежувати і наближатися до супутника, що відправляє сигнал тривоги у зв'язку з нестачею палива. На відстані приблизно двох метрів від супутника, апарат може зістикуватися з вузлом дозаправки за допомогою механічної руки і завершити перекачування палива" , - йдеться в повідомленні.

Функції заправного апарату були спрощені на стадії проектування, щоб завантажити якомога більше палива. Він здатний транспортувати до 1,3 тонни палива, що перевищує половину його власної маси.

Розробники зазначили, що продовження терміну служби вже працюючого на орбіті геостаціонарного супутника за допомогою вказаного апарату може обійтися на 35% дешевше, ніж запуск нового геостаціонарного супутника.

Нагадаємо, 20 вересня Китай запустив ракету-носій Чанчжен-7 з космічним вантажним кораблем Тяньчжоу-3 до своєї орбітальної станції Тяньгун. На борту корабля продовольство, паливо і устаткування для екіпажу Шеньчжоу-13 з трьох космонавтів. Вони вирушать на Тяньгун у жовтні.