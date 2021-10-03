Доставка з AliExpress і Amazon може стати проблемою

Народні депутати пропонують запровадити в Україні механізм, реалізація якого може паралізувати ринок закордонних посилок. Йдеться про нові вимоги до одержувачів посилок з-за кордону, в тому числі замовлень з популярних сайтів AliExpress і Amazon, повідомляє Обозреватель.

Українці будуть зобов'язані надавати поштової оператору копію паспорта або ідентифікаційного коду (ІПН), інакше посилку не віддадуть. Надалі ці дані передаватимуться митним органам для посилення боротьби з контрабандою.

Таке нововведення передбачено законопроєктом № 4279, який схвалений для прийняття у другому читанні парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики. Цей законопроєкт разом із пов'язаним № 4278﻿ був прийнятий Верховною Радою в першому читанні ще 27 січня.

Примітно, що норма про надання копії паспорта або ІПН одержувачами закордонних посилок з'явилася в законопроєкті лише при підготовці до другого читання. Спочатку така вимога була відсутня, в тому числі на етапі прийняття документа в першому читанні.

Ініціатором поправки виступив народний депутат від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев﻿, який є одним з авторів даного законопроєкту і очолює в парламенті фінансовий комітет. Очікується, що таке нововведення дасть можливість жорсткіше боротися з контрабандою та підвищить ефективність митного контролю.

Однак великі оператори поштового зв'язку вже б'ють на сполох. На їхню думку, якщо така ініціатива буде підтримана у Верховній Раді, то на ринку закордонних посилок відбудеться "колапс".

Отримати посилку стане складніше

У разі, якщо норма про надання копії паспорта або ІПН буде прийнята, постраждають пересічні українці, які замовляють для особистих потреб товар на міжнародних онлайн-майданчиках - AliExpress, Amazon, eBay та ін. Це пов'язано з тим, що посилку більше не можна буде отримати через абонентські ящики в своїх будинках або почтоматах, тільки шляхом особистої присутності у відділенні поштового оператора.

Крім того, надання такої інформації зажадає підписання кожним клієнтом дозволу на використання особистих даних. Як результат – збільшення черг у відділеннях, так як триватиме час видачі замовлення.

Оператори попереджають, що елементарно не встигатимуть з обробкою величезної кількості вантажів і їх видачею.

"Фактично система доставки буде паралізована по всій країні у всіх операторів доставки як пошти, так і експрес-вантажів" , - відзначили в "Укрпошті".

В кінцевому підсумку така ситуація відіб'є бажання в українців здійснювати покупки на міжнародних майданчиках, в гіршому випадку – і зовсім відбере таку можливість, вважають на пошті.

В "Укрпошті" впевнені, що нововведення про пристрій запитував у клієнта копії паспорта або ІПН кожен раз при отриманні замовлення, щоб потім передати цю інформацію митним органам, абсолютно не вирішує проблему контрабанди. У загальному обсязі всіх вантажоперевезень в Україні частка міжнародних посилок становить лише 2%. А контрабанда зосереджена в останніх "не посилочних" 98%.

Крок назад на шляху до Європи

Як відзначають в "Укрпошті", світові і європейські поштові оператори не вимагають від своїх клієнтів ні паспорт, ні ІПН при видачі посилки. Причина проста – це порушує права громадян. Однак така практика досі має місце в Росії, Казахстані та Білорусі. Впровадження її в Україні поверне країну в ситуацію жорсткого контролю, а про прискорення міжнародних доставок можна забути.

Солідарний з колегами директор Nova Poshta Global Юрій Беневітскій. За його словами, зараз жодна логістична компанія в Україні не готова до збору персональних даних громадян. Більш того, технічно неможливо впровадити систему верифікації таких даних.

Беневітскій упевнений, що в разі підтримки парламентом цієї ініціативи, вона поставить хрест на галузі міжнародної експрес-доставки в Україну. Це загрожує накопиченням у поштових операторів критичного обсягу вантажів, які неможливо буде обробити та видати клієнтам.

Знівельований прогрес

Всі учасники ринку одностайно відзначають, що правка Гетманцева "зводить нанівець" всі позитивні норми законопроектів № 4278 і №4279, які передбачають впровадження сучасних і просунутих технологій митного оформлення посилок. Нагадаємо, в початковій редакції документами пропонувалося:

не оподатковувати міжнародні посилки вартістю до 150 євро (зараз ця межа становить 100 євро). А ось з суми, яка буде перевищувати це граничне значення, потрібно буде заплатити 20% ПДВ і 10% мита;

надати можливість відстрочки сплати ПДВ на 30 днів;

забезпечити електронне декларування пересилаються товарів шляхом впровадження електронних реєстрів міжнародних поштових відправлень і таким чином повністю автоматизувати всі процеси;

розширити перелік документів, якими може підтверджуватися фактурна вартість товарів;

розширити перелік товарів, які не можна пересилати в міжнародних відправленнях. До такого переліку включені алкогольні напої та тютюнові вироби.

І хоча дані норми залишилися незмінними в редакціях законопроектів № 4278 і № 4279, підготовлених до другого читання, однак весь їх позитив і прогрес знівельовано єдиною правкою, нарікають представники галузі. Очікується, що вже днями ці документи потраплять до сесійної зали парламенту для їх прийняття в цілому.