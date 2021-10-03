Російську актрису госпіталізували з коронавірусом

У неділю, 3 жовтня, відома російська актриса 58-річна Ольга Прокоф'єва потрапила до лікарні з коронавірусом. Захворіла вона ще 28 вересня, повідомляє Обозреватель.

Така інформація з'явилася в Telegram-каналі "Mash". Жінка почала погано почуватися, повернувшись до Москви з Краснодарського краю. Вона скаржилася на слабкість і кашель.

Ольга Прокоф'єва. Джерело: Instagram Ольги Прокоф'євої

Актриса зробила ПЛР-тест на COVID-19, який виявився позитивним. Лікарі призначили їй лікування і сказали приймати ліки вдома, однак препарати не допомагали.

Незабаром Прокоф'євій стало гірше, з'явилися хрипи, і вона подзвонила в швидку. Тоді знаменитість привезли в лікарню, де встановили, що у неї середньоважка форма ковіду. Пізніше, однак, комп'ютерна томографія (КТ) грудної клітини показала, що у неї легкий ступінь ураження організму інфекцією.

Прокоф'єва у відпустці. Джерело: Instagram Ольги Прокоф'євої

Ольга Прокоф'єва знаменита своїми ролями в серіалах "Моя прекрасна няня" та "Діти Арбату". Сама ж вона називає себе в першу чергу театральною актрисою і вже понад 35 років грає в Московському академічному театрі ім. В. Маяковського.