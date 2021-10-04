Трьом знакам Зодіаку цієї осені необхідно відправитися в подорож

Відомий астролог Влад Росс ексклюзивно для УНІАН назвав знаки Зодіаку, яким найкраще відправитися в подорож вже цієї осені. За його словами, для трьох знаків Зодіаку вона буде максимально вдалим, повідомляє УНИАН.

Стрілець

Найвдаліші поїздки восени чекають Стрільця. На нього чекають прекрасні далекі поїздки, особливо романтичні на якісь Сейшельські або Мальдівські острови.

Лев

Також поїздки в жовтні-листопаді порадують Лева. В дорозі на нього можуть чекати важливі доленосні зустрічі, якимось чином пов'язані з вузами шлюбу і відносинами. Це будуть подорожі, які надовго запам'ятаються. Левам варто відправитися в цей час в гірську місцевість.

Терези

Терези також можуть не переживати за свої поїздки – вони будуть вельми вдалими. Їм варто вирушати в поїздки до озер, річок, тобто до водойм. У Терезів складеться дуже сприятлива ситуація у всьому, що пов'язано з цим. Також на них можуть чекати вдалі ділові поїздки. Більш того, в цей період Терези навіть можуть емігрувати, і вони не прогадають.