Унікальний лікувальний чай проти застуди

Унікальний лікувальний чай проти застуди
Фото: Рixabay

Осінь разом з дощами та холодом приносить у наше життя сезонні інфекції та застуди. Як швидко стати на ноги та привести організм у тонус знає дієтологиня Катерина Єнсен, повідомляє 24 Канал.

Жінка поділилась на своїй сторінці в інстаграмі рецептом лікувального напою, який можна легко приготувати вдома. Читайте та зберігайте, аби не хворіти.

Напій проти застуди

Унікальні властивості цей напій має завдяки корисним елементам, які є у складі інгредієнтів, а саме:⠀

  • вітамін С, який захищає імунну систему від вірусів;
  • біофлавоноїди, які сприяють засвоєнню вітаміну С;
  • антиоксиданти, які захищають клітини від окислення;
  • протизапальні компоненти, які містять олія, імбир та куркума;
  • антибактеріальні речовини у складі часнику.

Інгредієнти

  • сік 1 лимона;
  • сік 1 апельсина;
  • сік 1 грейпфрута;
  • імбир;
  • 1 зубчик часнику;
  • 2 столові ложки оливкової олії;
  • 1 чайна ложка куркуми;
  • щіпка перцю.

Спосіб приготування та застосування

Натріть імбир на дрібній терці та подрібніть часник. Почистьте цитрусові, розріжте їх та подрібніть у блендері. Сік відокремте від м'якуша, процідивши через сито. Змішайте всі інгредієнти у місткості.

Якщо у вас виразка шлунку або гастрит, то такий напій рекомендується розводити водою і додавати у 2 рази більше олії.

Напій варто випивати одним махом 2 – 3 рази на день після приймання їжі, якщо ви хворієте. Можете також вживати його для профілактики у сезон високого ризику захворювань кілька разів на тиждень.

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