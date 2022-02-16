Унікальний лікувальний чай проти застуди
Осінь разом з дощами та холодом приносить у наше життя сезонні інфекції та застуди. Як швидко стати на ноги та привести організм у тонус знає дієтологиня Катерина Єнсен, повідомляє 24 Канал.
Жінка поділилась на своїй сторінці в інстаграмі рецептом лікувального напою, який можна легко приготувати вдома. Читайте та зберігайте, аби не хворіти.
Напій проти застуди
Унікальні властивості цей напій має завдяки корисним елементам, які є у складі інгредієнтів, а саме:⠀
- вітамін С, який захищає імунну систему від вірусів;
- біофлавоноїди, які сприяють засвоєнню вітаміну С;
- антиоксиданти, які захищають клітини від окислення;
- протизапальні компоненти, які містять олія, імбир та куркума;
- антибактеріальні речовини у складі часнику.
Інгредієнти
- сік 1 лимона;
- сік 1 апельсина;
- сік 1 грейпфрута;
- імбир;
- 1 зубчик часнику;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 1 чайна ложка куркуми;
- щіпка перцю.
Спосіб приготування та застосування
Натріть імбир на дрібній терці та подрібніть часник. Почистьте цитрусові, розріжте їх та подрібніть у блендері. Сік відокремте від м'якуша, процідивши через сито. Змішайте всі інгредієнти у місткості.
Якщо у вас виразка шлунку або гастрит, то такий напій рекомендується розводити водою і додавати у 2 рази більше олії.
Напій варто випивати одним махом 2 – 3 рази на день після приймання їжі, якщо ви хворієте. Можете також вживати його для профілактики у сезон високого ризику захворювань кілька разів на тиждень.